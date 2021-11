Negli ultimi anni sono molte le persone che si sono avvicinate al magnifico mondo delle piante. I motivi che hanno spinto i più a correre nei vivai per scegliere la pianta più bella da sistemare in casa sono vari. Sicuramente queste nostre amiche verdi, silenziose ma di compagnia, sono la migliore alternativa per chi non ha tempo per dedicarsi ad un animale domestico. Da un lato abbiamo il fattore arredamento casa che si somma con il buon rimedio allo stress.

In molti, però, aspettano le festività natalizie per acquistare la classica Euphorbia, più comunemente nota come Stella di Natale.

Frequentemente questa pianta viene sfruttata come regalo nel periodo natalizio. In alternativa come dono per il padrone di casa in caso di pranzi e cene.

La Stella di Natale con le sue meravigliose foglie rosse è un vero e proprio simbolo del Natale. Tuttavia, per evitare di gettarla via al termine delle festività sarà bene capire come curare e proteggere questa pianta da attacchi di parassiti.

Ecco come proteggere la Stella di Natale da freddo e parassiti in inverno mantenendola sempre rigogliosa

Quando si porta a casa, la Stella di Natale dovrà essere sistemata in un luogo ricco di luce ma lontana dai raggi del sole. Per quanto riguarda la temperatura è una pianta che soffre oltre i venti gradi e che resiste bene fino ai dieci gradi.

Anche con le migliori cure la Stella di Natale può essere colpita dall’attacco di alcuni parassiti come la cocciniglia a scudetto.

Al contrario della cocciniglia cotonosa che si riconosce per la presenza di puntini bianchi per quella a scudetto bisognerà cercare dei piccoli dischi scuri.

Solitamente si nasconderà nella parte inferiore delle foglie o sul fusto. In questi casi si consiglia di agire rapidamente staccando le foglie e facendosi consigliare da un vivaio un prodotto anticocciniglia.

Attenzione al freddo

La Stella di Natale, poi, odia particolarmente il freddo intenso. Quando la si porta a casa dopo l’acquisto bisognerebbe sempre fare attenzione all’aria gelida.

Infatti, basterà esporla per pochissimo tempo a temperature inferiori ai dieci gradi per rovinarla irrimediabilmente. La nostra pianta comincerà a perdere le foglie verdi e, in seguito le rosse, subito dopo essere stata portata a casa. Sarebbe ottimale inserirla in un sacchetto di plastica dopo l’acquisto. Questo la proteggerà maggiormente nel tragitto dal vivaio a casa.

Purtroppo sia nel caso del colpo di freddo che in quello del marciume radicale gli effetti saranno i medesimi e non si potrà fare nulla. La nostra Stella di Natale sarà destinata a morire velocemente. Ecco, quindi, come proteggere la Stella di Natale da freddo e parassiti in inverno mantenendola sempre rigogliosa.