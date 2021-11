L’estate è passata già da qualche tempo. Le abbuffate di pesce fresco al mare sembrano un lontano ricordo. Ma pochi sanno che anche l’inverno può regalare grandi soddisfazioni in cucina. Basta affidarci al nostro banco del pesce di fiducia. Per esempio, potremo scoprire 5 pesci di stagione squisiti e come cucinarli in modo superbo. Ma con il primo freddo, non c’è niente di meglio che una zuppa calda e fumante.

Gli amanti del pesce immaginano già il sapore delle cozze cotte col sugo di pomodoro. Oppure una pasta con le vongole per fare un pieno di ferro. Ma alla Redazione di ProiezionidiBorsa piace osare con ingredienti inediti. Ecco perché non abbiamo mai mangiato una zuppa di cozze e vongole straordinaria e saporita come questa. Una ricetta della tradizione rivisitata in chiave piccante ed esotica.

I puristi della cucina italiana sussulteranno all’idea. Ma continuando nella lettura, solo l’immaginazione li convincerà ad affrettarsi a comprare il necessario per la ricetta. Questa zuppa di cozze e vongole è irresistibile e scopriremo subito il perché.

Ingredienti per 4 persone

2Kg di cozze e vongole pulite;

1 lattina di latte di cocco da cucina;

1/2 cucchiaio di paprika in polvere;

2 fettine di zenzero;

prezzemolo q.b.

1 peperoncino fresco;

1 limone;

salsa di soia q.b;

olio, sale e pepe.

La preparazione della zuppa richiede davvero poco lavoro. Infatti è pensata per chi ha poco tempo ma vuole godere della bontà del pesce fresco. I molluschi si preparano in una manciata di minuti. Allo stesso modo, per il condimento piccante non ci vogliono che 3-4 minuti di preparazione.

Iniziamo prendendo una ciotola capiente. All’interno grattugiamo peperoncino, zenzero, prezzemolo e la scorza di limone. Ora uniamo il latte di cocco, la paprika, il succo di mezzo limone, 2 cucchiai di salsa di soia. Mescoliamo bene e assaggiamo se manca sale o pepe.

In una padella capiente versiamo le cozze e le vongole con 2 o 3 cucchiai di olio. Accendiamo il fuoco con la fiamma alta e copriamo con il coperchio. Durante la cottura muoviamo la padella affinché tutte le cozze e le vongole si aprano per bene. 4 o 5 minuti dovrebbero bastare. Solleviamo il coperchio e filtriamo il liquido dei molluschi. Servirà ad eliminare l’eventuale terra.

Successivamente versiamo il liquido filtrato sui molluschi e aggiungiamo il latte di cocco condito a fuoco medio. Aspettiamo che il brodo si riscaldi. A questo punto la zuppa è pronta per essere servita. Ricordiamoci di guarnire con del prezzemolo fresco e qualche fettina di limone tagliata finemente.