Ci avviamo alla chiusura del mese di ottobre, che ha messo a dura prova la forza fisica e psicologica di molti. Dopo il mese di rodaggio (settembre) al ritorno dalle ferie, ecco un mese pieno e intenso come quello di ottobre. Lavoro full time, figli a scuola e mille incombenze che non mancano mai.

Questo si traduce anche in un inevitabile aumento delle spese. Tuttavia, abbiamo visto che con questa semplice regola i soldi dello stipendio bastano per arrivare a fine mese senza debiti.

In questa sede ci concentreremo sull’oroscopo lavoro-soldi. Tra le due sfere sussiste un forte legame, pur essendo indipendenti l’una dall’altra. Abbiamo interpellato gli astrologi e visto che, per l’oroscopo, l’ultima settimana di ottobre porterà soldi e lavoro a questi 3 fortunatissimi segni zodiacali.

Gli amici Bilancia

Nulla di dire: le stelle di ottobre si rilevano ancora benevole per gli amici Bilancia. Nella sfera professionale, di fondo, c’è un bel carico di pianeti a favore. Marte, Mercurio e Sole in primis, e di recente anche Giove e Saturno sono in ottimo aspetto. Detta diversamente, ci sono tutte le premesse per fare bene questo mese.

Le stelle sorridono in particolare a chi lavora in proprio, dall’attività individuale alla professione, dai servizi al commercio. Per chi, da tempo, sogna di mettersi in proprio, il momento è buono per fare considerare qualche attività. Al riguardo, ecco 3 lavori senza laurea pagati anche fino a 5.000 euro.

Le stelle sono invece meno benevole per chi lavora alle dipendenze. In questo caso le possibili fronti di preoccupazioni riguarderanno le finanze. Qualche restrizione al riguardo, infatti, non è da escludere a priori. Giorni migliori: 25, 28 e 29.

Voglia di fare per l’Acquario

L’accoppiata “soldi-voglia di fare” sarà il tema dominante dei nativi Acquario. Giove sorride in questi ultimi giorni del mese e le energie si faranno sentire sul lavoro, sia individuale che in team. Di contro aumenteranno anche le spese, ma è l’unica nota stonata della settimana.

I numerosi pianeti a favore (Marte e Giove su tutti), però, invitano all’azione e alla ricerca della soluzione. Saranno queste le frecce migliori degli amici Ariete in questo ultimo scampolo del mese.

I nati sotto il cielo dello Scorpione

Per gli amici dello Scorpione vanno fatte due premessa. Fino a ieri la situazione (astrale) legata al lavoro e ai soldi non è stata brillante. In secondo luogo, il periodo migliore dell’anno per le finanze arriverà verso la fine del 2021.

Detto ciò, l’ultima settimana di ottobre segnerà un primo cambio di tendenza, grazie all’ingresso del Sole a partire da ieri. Cielo limpido anche per gli studenti, sia per gli esami universitari che le interrogazioni in classe.

Ultima settimana di ottobre porterà soldi e lavoro a questi 3 fortunatissimi segni zodiacali

Infine, un rapido cenno a qualche altro segno zodiacale. Per gli amici Ariete si prevedono giorni intensi (giornata favorevole il 26) e nel complesso si è lontani dai periodi migliori dell’anno. Più o meno la stessa situazione per gli amici Vergine, alle prese con mille faccende ma poche gioie in questo momento.

In chiusura il segno del Leone, i cui giorni fortunati saranno il 28 e il 29, in un quadro astrale nel complesso sufficiente ma non al top.

