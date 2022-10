Da pochissimo è entrato l’autunno e contemporaneamente abbiamo accolto un nuovo mese, quello di ottobre. Quasi nello stesso istante in cui abbiamo detto “arrivederci” all’anno prossimo a settembre e all’estate sono avvenuti anche diversi cambiamenti. Per esempio, le temperature sono scese di qualche grado, sono ritornati gli outfit “a cipolla”, così come il cielo più grigio e le mattine più buie.

Tuttavia, ad accompagnarci in queste novità repentine può esserci una buona e vecchia abitudine. Leggere l’oroscopo, infatti, è un’attività che accumuna molti, sia chi crede nei suoi pronostici sull’andamento della fortuna sia chi è solo curioso.

Essendo sempre a passo con i tempi, le sue previsioni più fortunate per l’inizio dell’autunno sarebbero già state elaborate. Allo stesso modo, anche quelle per la prima settimana d’ottobre sarebbero già in nostro possesso.

Eccone, quindi, un breve rendiconto con i segni favoriti dalla sorte ma che dovranno stare attenti ai colpi bassi tirati da due pianeti: Venere e Giove.

Il cielo della prima settimana di ottobre: Venere in opposizione a Giove

Gettando uno sguardo agli eventi celesti che caratterizzeranno quest’inizio di ottobre e che influenzeranno l’oroscopo se ne potrebbe trovare uno predominante. Questo ha come protagonista due pianeti, Venere e Giove, che si troveranno in opposizione tra di loro.

Una tale posizione non sarebbe sinonimo di “sfortuna nera” ma potrebbe essere in grado di intaccare, negativamente, i favori della Dea bendata. Infatti, con Venere narcisista e Giove sintonizzato sul “carpe diem”, questo transito potrebbe risultare uno dei meno inclini ai doveri e alle responsabilità.

Il loro zampino, quindi, potrebbe scacciare la fortuna, promuovendo un abbandono agli eccessi di inerzia e di divertimento e rendendo anche più spendaccioni.

Settimana d’oro per questi 4 segni zodiacali ma occhio a Venere e Giove molesti

Tuttavia, nonostante la presenza celeste di questa opposizione, ci saranno ben 4 segni che potranno cantare vittoria in questa prima settimana d’ottobre.

I primi due sono, rispettivamente, un segno di terra e un segno di aria che hanno Venere in domicilio. Stiamo parlando del Toro e della Bilancia, favoriti dall’oroscopo nei sentimenti.

Per tutti i Lettori del Toro che hanno già trovato la propria anima gemella potrebbe arrivare una bella svolta amorosa, come un trasferimento o una convivenza.

Per i nati sotto il segno della Bilancia ancora single, invece, sarebbero in arrivo nuove conoscenze, alcune delle quali potrebbero causare le ricercatissime “farfalle nello stomaco”.

Un segno di fuoco e un segno di acqua fortunati

Stando sempre attenti ai tranelli di questi due pianeti, altri due segni fortunati della settimana sono il Sagittario e i Pesci che hanno Giove in domicilio.

A entrambi l’oroscopo prometterebbe risvolti in ambito lavorativo, come un nuovo impiego o una crescita professionale. Allo stesso modo, potrebbero arrivare sorprese economiche con conti in risalita.

Allora, possiamo proprio dirlo: sarà una settimana d’oro per questi 4 segni zodiacali che, però, dovranno evitare di finire nel mirino di Venere e Giove.

