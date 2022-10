Tutti vorrebbero una bocca morbida, carnosa, con labbra che sembrano disegnate. E chiunque potrà ottenerla con la nuova tendenza nel campo dell’estetica. Questa volta si tratta di un trattamento estetico semplice, ma comodissimo perché punta a durare a lungo. Utilizzandolo, potremo finalmente avere le labbra che abbiamo sempre sognato.

Non è un caso, infatti, che anche nel campo della moda si valorizzi sempre tanto la bocca. Quest’ultima, per l’appunto, è una parte importantissima del nostro volto, che cattura l’attenzione di chi abbiamo davanti. Per questo motivo si punta sempre a enfatizzare la bocca con il trucco, ma anche con trattamenti di chirurgia estetica.

Oggi, però, parleremo di una tecnica di trucco permanente che ci permetterà di avere una bocca davvero perfetta. Si chiama micropigmentazione e sono già tantissime le VIP di casa nostra che hanno iniziato a sperimentarla. Prime tra tutte la bellissima Ilary Blasi.

Fresca di divorzio da Francesco Totti, Ilary ha svelato tramite i suoi profili social alcuni dei suoi segreti di bellezza. E uno riguarda proprio la cura della sua bellissima bocca. Scopriamolo insieme, perché nessuno dovrebbe rinunciare a una bocca carnosa e sensuale.

Labbra carnose in modo permanente con questo trucco all’ultima moda

Ogni giorno, quando ci trucchiamo, spesso proviamo a ingrandire le nostre labbra attraverso il make up. Il trucco, infatti, può aiutarci anche a coprire quelle antiestetiche rughe intorno alla bocca che compaiono con l’età.

A tale scopo, esistono trucchi facilissimi da eseguire in pochi semplici passi. L’ultima frontiera nel campo dell’estetica, però, si chiama micropigmentazione ed è già un successo.

Trucco permanente alle labbra

Si tratta di un vero e proprio trattamento estetico, che mira a vivacizzare il colore delle labbra. In pratica, funziona come un tatuaggio e può durare anche diversi mesi.

Con la micropigmentazione, non avremo più bisogno di usare matite e rossetti e risparmieremo tantissimo tempo ogni giorno. Insomma, basta davvero poco per avere labbra carnose in modo permanente con questo trucco amatissimo dalle star.

Gloss volumizzante e rimpolpante

Non dimentichiamo, inoltre, che esistono cosmetici, anche a basso prezzo, che riuscirebbero a rendere più voluminose le labbra. Si tratta di gloss colorati o trasparenti, spesso a base di acido ialuronico, in grado di nutrire le labbra, ma non solo. Grazie alla stimolazione della microcircolazione, riuscirebbero a donare alle labbra un effetto di maggior volume.

In questo caso, però, ricordiamo che l’effetto volumizzante sarebbe istantaneo e che tenderebbe a svanire nel giro di poco tempo.

