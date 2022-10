Risparmiare sulle bollette, oggigiorno, è diventata un’esigenza di tutte le famiglie. L’aumento dei prezzi ha gravato molto sulla vita delle persone e arrivare a fine mese sembra sempre più complicato.

Per far fronte a questa emergenza bisogna ingegnarsi con qualche stratagemma intelligente. Il risparmio, infatti, non deriverebbe solo dalla scelta dell’offerta più conveniente sul mercato. E non dipenderebbe neanche unicamente dalla classe energetica del nostro appartamento. Stiamo parlando, in sostanza, di quel dato che indicherebbe il consumo energetico dell’edificio, in base alle sue stesse caratteristiche.

Detto questo, bisogna cercare di rimboccarsi le maniche e cercare di risparmiare, anche attraverso alcuni trucchetti.

L’inverno è alle porte, quindi è ora il momento per scoprire come riscaldare la nostra casa senza sprecare denaro.

2 dispositivi per riscaldare casa senza i termosifoni e risparmiare molti soldi

Quando avvertiamo freddo, eseguiamo immediatamente 2 azioni. La prima è quella di coprirci, indossando un indumento o una maglia più pesante. La seconda è, invece, quella di accendere i caloriferi o il camino. A tal proposito, è importante ricordare di pulire la canna fumaria del camino o della stufa.

Per evitare di far aumentare le bollette, però, dovremmo sfruttare le proprietà di due potenti strumenti.

L’emettitore termico

Forse in pochi conoscono questo dispositivo che, in realtà, potrebbe rivelarsi davvero molto utile. Questo apparecchio sfrutta le radiazioni infrarosse per generare calore, riscaldando piacevolmente l’abitazione.

In commercio esistono diversi modelli di emettitori termici, che variano in base al prezzo e alle prestazioni. I più moderni si collegano anche al WI FI, e seguono linee di design molto all’avanguardia.

Inoltre, garantirebbero un notevole risparmio di tipo economico e vantaggioso anche per l’ambiente.

Il termoventilatore che fa risparmiare

Per far fronte all’inverno, senza avviare i termosifoni, potremo utilizzare anche l’utilissimo termoventilatore. Attraverso l’energia elettrica, questo strumento riuscirebbe a mettere in circolazione aria calda, scaldando gli ambienti. Entrambi questi 2 dispositivi per riscaldare casa senza i termosifoni costituiscono dei sistemi economici e davvero efficienti per creare calore.

Il termoventilatore è reperibile in commercio in 2 diverse tipologie. C’è quello ceramico e quello elettrico. Il più funzionale tra i 2 sarebbe il primo, per una caratteristica sostanziale.

Il termoventilatore ceramico, infatti, è dotato di una resistenza in ceramica che si raffredda più lentamente rispetto a quella elettrica. In questo modo, riuscirà a mantenere il calore più a lungo nell’ambiente, creando un’atmosfera molto accogliente. Anche in questo caso, esistono dispositivi di diversi prezzi e tipologie, adatti a tutte le tasche.

