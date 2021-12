L’oroscopo, e chi lo segue con passione lo sa, spesso non è clemente.

Al di là dei cieli sereni tanto desiderati, possono nascondersi periodi burrascosi che trascinano i segni colpiti da sfortuna in un mare in tempesta.

Alcuni naufragano alla deriva, si disperano e aspettano, passivi, che le prossime previsioni siano finalmente migliori.

Altri, invece, nuotano tra le onde senza arrendersi mai, dimostrando una vitalità senza pari in qualsiasi situazione. Infatti, non c’è oroscopo che tenga per questi 6 segni che sono sempre i più energici e frizzanti dello zodiaco.

Questo significa che loro hanno una scorta di energia da utilizzare all’occorrenza, per affrontare con ancor più grinta i giorni sì ma soprattutto quelli no.

Quindi, non ci resta che scoprire se il nostro segno è tra questi e poter cantare vittoria.

Non c’è oroscopo che tenga per questi 6 segni che sono sempre i più energici e frizzanti dello zodiaco

Partiamo subito con due segni scoppiettanti che sono appunto accumunati dall’elemento del fuoco.

Il primo si vanta d’essere il re della savana ed è il Leone.

I nati sotto questo segno danno il meglio di sé soprattutto sul posto di lavoro, anche se l’oroscopo dovesse dire il contrario. La loro testa va sempre a mille, non si ferma mai, e sforna di continuo nuove idee, vantando un elevatissimo problem solving.

Tuttavia, a fine turno, nonostante qualche piccolo dramma lavorativo, avranno ancora le energie necessarie per divorarsi la notte e fare baldoria.

Il secondo, invece, è il Sagittario che dimostra la sua vitalità in contesti pubblici ma soprattutto in quelli privati, anche quando le previsioni preannunciano dramma in amore.

Infatti, questo segno ha sempre spazio, e voglia, per vivere notti passioni e romantiche, anzi. È proprio così che si ricarica.

Segni d’acqua

Stemperiamo gli animi con due segni d’acqua che sono lo Scorpione e il Pesci.

Il primo, è la star delle pubbliche relazioni, sempre pronto a parlare con chiunque e di qualsiasi argomento.

La stanchezza, poi, non sembra mai essere un problema ma anzi sprona i nati sotto lo Scorpione ad essere ancora più dinamici.

Il segno del Pesci, invece, trova sempre la grinta giusta per affrontare al meglio tutta la settimana, ricca di impegni, imprevisti e lavoro.

Arrivato il weekend, però, non ce n’è per nessun pianeta, anche se in opposizione: la sua voglia di fare è travolgente e irrefrenabile.

Gli ultimi due

A completare il sestetto sono il Gemelli, segno d’aria, e il Toro, di terra.

Il Gemelli ha una carica di fantasia e creatività fuori dal comune.

Questo segno dispiega tutte le sue forze vitali soprattutto quando c’è da organizzare un party o un evento. Però, ne possiede così tante da poter fare festa ogni giorno, qualsiasi cosa sia prevista per lui dall’oroscopo.

Infine, il Toro è un ottimo compagno di viaggio, pronto a tuffarsi di testa in qualsiasi avventura, mettendo da parte eventuali nubi nere di passaggio.

Insomma, che l’oroscopo dica bene o male, non sembra essere importante per questi segni in grado di vivere la vita con una marcia in più.

Approfondimento

Conoscere questi pregi incredibili di ogni segno zodiacale ci aiuterà a trovare la nostra anima gemella.