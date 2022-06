L’estate è iniziata da pochissime ore ed è il momento di chiedere a stelle e pianeti cosa ci riserveranno i 3 mesi più caldi dell’anno. Dal punto di vista astrale sarà un periodo interessante. Il Sole inizierà la stagione in Cancro e la chiuderà nella costellazione della Vergine. Marte e Giove in opposizione, invece, preparano un’estate terrificante per la Bilancia e altri 3 sfortunatissimi segni zodiacali. Per loro ci saranno 2 priorità: salvare il conto in banca e non farsi travolgere da liti e discussioni.

Inizia un periodo durissimo per i Bilancia

I Bilancia stanno vivendo un periodo decisamente positivo. L’appoggio di Venere li mantiene tra i segni più fortunati del mese e finanze e amore vanno alla grande. Purtroppo, però, tra qualche giorno cambierà tutto. E non in meglio. Giove e Marte, i pianeti di fortuna e lavoro passeranno in opposizione diretta. Poi toccherà anche a Venere cambiare “casa”. Per i nati sotto questo segno l’obiettivo sarà limitare i danni economici e risparmiare più possibile. Ma soprattutto mantenere la calma nelle infinite discussioni che inevitabilmente arriveranno.

Arrivano guai finanziari per l’Ariete

Un altro segno che faticherà moltissimo in estate è l’Ariete. Per gli Ariete i problemi saranno soprattutto a livello di finanze. La preoccupazione maggiore sarà quella di recuperare i soldi messi a rischio da spese impreviste e investimenti poco oculati. Purtroppo, però, mancheranno anche le energie. Un periodo da far passare più in fretta possibile anche se per i single non mancheranno occasioni per incontri piccanti sotto le coperte.

Estate terrificante per la Bilancia e questi 3 segni zodiacali che dovranno preoccuparsi di salvare il portafogli e non affogare nelle discussioni

A fare compagnia a Bilancia e Ariete tra i segni flop dell’estate ci sarà anche il Capricorno. I Capricorno stanno tirando troppo la corda con la carriera e il lavoro a cui stanno dedicando quasi tutto il tempo disponibile. Il tutto tralasciando la cura delle relazioni e dei rapporti sentimentali. La Luna opposta in arrivo a luglio, però, impone un cambiamento drastico per uscire vivi da incomprensioni e crisi anche profonde.

Pochissime notizie positive anche per i Sagittario. Gli arcieri dello zodiaco sono reduci da un semestre scintillante ma dovranno rallentare il ritmo. Probabilmente hanno esagerato con l’entusiasmo e potrebbero trovarsi in fretta senza energie e con qualche grana fisica. Attenzione anche al portafogli. Le stelle sconsigliano investimenti troppo ambiziosi e cambi di lavoro improvvisi. Molto meglio pazientare fino a settembre per cercare una nuova occupazione.

