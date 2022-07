Un concorso pubblico è sempre una buona occasione per chi è alla ricerca di un lavoro. Serve, ovviamente, prepararsi e farsi trovare pronti alle diverse prove previste.

Con buona frequenza, in tutta Italia, vengono emanati nuovi bandi. Ad esempio per trovare lavoro con il diploma c’è questa opportunità che proviene dall’OPI, l’acronimo sta per Ordine delle Professione Infermieristiche con sede a Treviso e Vicenza.

Per trovare lavoro con il diploma c’è questa opportunità tra i concorsi pubblici in scadenza tra qualche settimana

Il bando di concorso pubblico mette a disposizione un lavoro come collaboratore amministrativo contabile. I posti disponibili sono 1 a tempo parziale (30 ore settimanali) ed indeterminato per OPI Treviso e 2, con le stesse condizioni, per OPI Vicenza. L’area funzionale indicata è la B.

Tra i requisiti previsti per l’accesso al bando c’è il diploma di maturità. A ciò, tra le altre cose, si richiedono una conoscenza delle più diffuse apparecchiature e applicazioni informatiche e della lingua inglese. Entrambe le competenze saranno oggetto di verifica, anche nelle prove previste.

Il concorso prevede una prova scritta con 40 quesiti a risposta multipla, da completare in 60 minuti. Il massimo ottenibile è 30. Si supera con il punteggio di 21/30.

Dopo è previsto un “colloquio interdisciplinare”. Questo vale 30 punti, mentre per i titoli facoltativi si possono ottenere fino a 20 punti.

Si può presentare la domanda via PEC, con raccomandata A/R e consegna a mano presso gli sportelli OPI di Vicenza o Treviso. I dettagli su questo aspetto, così come sulle materie d’esame e sull’assegnazione dei punteggi per i titoli, sono presenti sul bando.

La data di pubblicazione del concorso è quella del 1° luglio. La domanda di ammissione deve pervenire “entro e non oltre” le 23.59 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale, indicato come “termine perentorio”. Come si specifica nel bando, qualora questa data sia festiva il termine è prorogato fino al primo giorno non festivo.

Come scaricare il bando di questo concorso pubblico

Per scaricare il bando di questo concorso pubblico si deve andare sul sito dell’ente. Dal menù in alto occorrerà passare il cursore sulla voce Ordine – OPI Treviso, a cui segue l’apertura di un pop up. Qui ci sarà la voce “Amministrazione Trasparente”. Cliccandoci sopra si aprirà una pagina, dove sulla sinistra si vedrà una colonna di opzione tra cui “Bandi di concorso”. Sarà il collegamento alla pagina che consentirà di scaricare il bando in formato pdf. Presente nel file anche la modulistica per la richiesta di partecipazione.

Il documento è ottenibile anche attraverso il sito. Basta andare sulla voce Ordine della “Home page” e cliccare su “Amministrazione Trasparente”. Qui si dovrà scorrere la pagina fino a trovare la dicitura “Bandi di concorso” da selezionare e quindi scegliere il riferimento a questo concorso pubblico.

Il consiglio è, ovviamente, quello di leggere il bando con attenzione. Chi cercasse lavoro in Veneto, potrà anche partecipare ad un concorso pubblico indetto dal comune di San Donà di Piave.

