L’oroscopo di luglio prevede piogge di soldi e fortuna per 3 segni zodiacali mentre Acquario e Scorpione faticheranno tantissimo

Siamo giunti alla fine di uno dei mesi di giugno più caldi nella storia recente. Un mese che ci ha fatto sentire come non mai la mancanza della pioggia. Per fortuna qualche buona notizia sembra arrivare. Non a livello climatico ma per quanto riguarda fortuna e occasioni. Perché l’oroscopo di luglio prevede piogge di soldi e una valanga di opportunità di crescita per 3 segni zodiacali. Acquario e Scorpione, invece, faticheranno moltissimo in questo mese e dovranno stringere i denti in attesa di agosto.

Luglio difficile per Acquario e Scorpione

In fondo alla classifica dei segni più fortunati di luglio ci sono l’Acquario e lo Scorpione. Gli Acquario sono tra i grandi protagonisti di questa settimana ma già dai primi giorni del mese inizieranno a faticare. La ragione sarà la pessima quadratura di Marte che alimenterà un caos difficilissimo da gestire. Non sono escluse liti sul posto di lavoro e in famiglia. Ma soprattutto spese impreviste.

Molto male anche lo Scorpione. Saturno in Acquario porterà caos nella vita degli Scorpione che non riusciranno a focalizzare le energie. Attenzione a non farsi trascinare in progetti lavorativi o relazioni che potrebbero rivelarsi devastanti a livello economico e sentimentale.

Inizia un periodo magico per il Toro

Dopo lunghe settimane di sofferenza torna a splendere il Toro. Il Toro è uno dei segni più attenti ai beni materiali e agli aspetti concreti della vita. Ebbene a luglio avrà pane per i suoi denti. L’arrivo di Marte in congiunzione garantirà nuove opportunità lavorative che potrebbero far salire alle stelle l’estratto conto. L’importante sarà selezionare quelle davvero valide.

Per il Cancro è finalmente arrivato il momento di passare alla cassa e riscuotere i frutti del lavoro dei mesi trascorsi. A luglio fioccheranno le opportunità per un salto nella carriera lavorativa e le finanze splenderanno. In particolar modo nei giorni 2 e 20. Saranno perfetti per dare il via ufficiale a un nuovo progetto decisamente ambizioso.

Continuano a volare i Gemelli che anche durante questo mese potranno godersi la benevolenza di Mercurio e Venere. Due pianeti che porteranno importantissime novità sia in amore che a livello economico. Sul versante sentimenti sarà un luglio pieno di incontri per i single. Su quello delle finanze la professionalità dei Gemelli inizierà a essere riconosciuta e apprezzata portando dei bei soldi in cassa.

