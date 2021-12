Nonostante il periodo felice del Natale che stiamo vivendo, tra regali e addobbi, l’oroscopo non prevede grandi notizie per alcuni segni zodiacali. Avevamo già anticipato che sarà un dicembre disastroso per tre segni in particolare, che però avranno una rivincita nel 2022. Su questa scia, altri segni zodiacali dovranno fare i conti con i propri sentimenti.

Non tutti trascorreranno giornate piacevoli, soprattutto sotto il profilo amoroso. Discussioni e tensioni faranno da cornice a questo periodo, che culminerà nel primo mese dell’anno. L’oroscopo, infatti, non promette bene e nonostante tutti i buoni propositi, sarà un gennaio poco fortunato in amore per questi 3 segni zodiacali tra confusione e cuori infranti.

“L’amore non mi basta”

“L’amore non mi basta” canta Emma Marrone e sarà il mantra di 3 segni zodiacali, che non inizieranno per niente bene il nuovo anno 2022. L’oroscopo suggerisce che la Bilancia, l’Ariete e la Vergine dovranno fare i conti con il proprio cuore.

Iniziamo con la Bilancia. Nonostante si prevede che l’anno 2022 sia fortunato per i nati sotto il segno, al momento non si direbbe per quanto riguarda l’amore. Infatti, la Bilancia prenderà una nuova consapevolezza di sé e ridimensionerà le sue prerogative. Libertà e voglia di fare sono le caratteristiche che la spingeranno a prendere delle importanti decisioni. Magari la Bilancia sta vivendo un amore non più felice e oppressivo, in cui manca l’elemento alla base di un rapporto, ossia la fiducia. Per questo motivo, gennaio potrebbe essere il mese della svolta, anche se non proprio positiva. Liberarsi di un amore è sempre difficile, per cui prendiamoci del tempo per noi per elaborare tutto al meglio. In primis vi è il rispetto verso sé stessi e verso il proprio cuore, per cui chiediamoci cosa ci rende felici?

Proseguiamo con l’Ariete, che è da un periodo che non vive serenamente come, invece, dovrebbe. Per questo malessere interiore, ci saranno tensioni con il proprio partner che non riesce più a comprendere come risolvere la situazione. Ma se prima l’Ariete non risolve con sé stesso, non potrà mai risolvere con l’ambiente circostante. Anche per l’Ariete arriverà il momento di decidere cosa andrà bene nella propria vita e cosa allontanare. Magari ha perso l’amore verso il partner e i tormenti interiori riguardano proprio la decisione da prendere. Si prevede un gennaio su questa scia, in cui i pensieri affollano la mente e non lasceranno spazio alle cose positive. Prendiamoci un momento per riflettere, soprattutto per capire cosa c’è che non va e se il problema sia realmente il partner o noi stessi.

Sarà un gennaio poco fortunato in amore per questi 3 segni zodiacali tra confusione e cuori infranti

Terminiamo con la Vergine, per cui si prospetta un mese di gennaio di stallo con il proprio partner. Momenti monotoni e lavoro al massimo potrebbero essere i motivi principali di una rottura. Cerchiamo di risollevarci e di parlare con il partner per capire cosa non va e cercare di recuperare. In ogni caso, ecco quali sono i segni zodiacali più permalosi capaci di far trascorrere delle feste natalizie pessime.

Approfondimento

Una cascata di soldi e tanta fortuna finalmente travolgeranno questi 3 segni zodiacali a gennaio