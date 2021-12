Tra i fornelli ci dilettiamo alla ricerca di sapori unici e nuovi. La stagione invernale ci regala una varietà di frutta e verdura davvero eccezionale. Principe o re della stagione in corso è certamente la verza: si presta a svariate preparazioni in cucina. Protagonista assoluta dei nostri secondi, contorni e magari anche della prima portata. Dalle minestre alle elaborazioni più complicate, è certamente una verdura che riesce a soddisfare i nostri palati e la nostra infinita fantasia ai fornelli.

Gioco di colori

E così tra sperimentazioni in cucina e giochi di colore con gli ingredienti, andiamo continuamente alla ricerca di novità e sapori buoni. È proprio in questo senso che oggi proponiamo un gioco di colori e sapori. Una ricetta dove l’acidità della mela incontra la dolcezza dell’uva passa, fondendosi con il sapore delicato della verza in un contorno con i fiocchi. Dunque, andiamo a vedere gli ingredienti per 4 persone e come preparare il nostro contorno pieno di sfumature e contrasti. Un piatto ricco, elegante e gustoso, adatto anche ai palati più complicati. Ingredienti:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

400 gr. di verza;

2 mele rosse;

150 gr. di speck in una sola fetta;

1 cipolla rossa di Tropea;

30 gr. di uva passa;

30 gr. di pinoli;

20 gr. di burro;

aceto di mele;

brodo vegetale;

olio extravergine d’oliva, sale e pepe q.b.

Bastano 2 mele in cucina per dare colore e sapore alla verza realizzando un contorno facile e veloce

Prima di cominciare a cucinare il contorno, dobbiamo procedere con la preparazione del brodo vegetale. In questo caso possiamo prepararlo fresco con carote, sedano, cipolla e i sapori che più preferiamo. O in alternativa, per ottimizzare i tempi, possiamo utilizzare un dado riciclato o istantaneo.

Iniziamo a pulire la verza e tagliamola a listarelle non troppo sottili. Tritiamo la cipolla, laviamo e asciughiamo le mele e tagliamole a fettine sottili con la buccia, lasciamo in acqua l’uva passa. Tagliamo lo speck a cubetti e asciughiamo l’uva passa. Portiamo sul fuoco un tegame con il burro, 2 cucchiai d’olio, la cipolla tritata e lo speck tagliato a cubetti. Quindi aggiungiamo la verza e lasciamola insaporire con gli ingredienti per 5 minuti. Trascorso il tempo, abbassiamo la fiamma e aggiungiamo 1 cucchiaio di aceto di mele, sale, pepe, pinoli e l’uva passa. Cuociamo per 15 minuti e uniamo le fettine di mele.

Proseguiamo con la cottura lenta

Proseguiamo la cottura per 5 minuti aggiungendo, se necessario, del brodo caldo. Durante questo passaggio, dobbiamo far attenzione a non far asciugare troppo la nostra preparazione. Inoltre, le mele devono rimanere morbide. Trascorso il tempo possiamo servire in tavola il nostro contorno.

Pertanto, bastano 2 mele in cucina per dare colore e sapore alla verza realizzando un contorno facile e veloce.

Approfondimento

Altro che panettone e pandoro, sorprendiamo i nostri ospiti con questa facile e delicata torta di mele