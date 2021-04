Molti detergenti per il bucato presenti in commercio sono aggressivi e tendono a rovinare i nostri vestiti. E a volte sono anche dannosi per gli scarichi e per l’ambiente. Ma oggi noi di Proiezioni di Borsa stiamo per svelare un trucchetto per risparmiare senza inquinare e per avere capi sempre puliti e profumati. Infatti servono solo questi due ingredienti che tutti abbiamo in casa per realizzare un fantastico detersivo fai da te: edera e acqua.

Servono solo questi due ingredienti che tutti abbiamo in casa per realizzare un fantastico detersivo fai da te: edera e acqua

L’edera è uno dei rampicanti più utilizzati nei trattamenti di benessere. Ha proprietà drenanti e sedative e in molti la consigliano per la cura della pelle secca e dei capelli sfibrati. Ma non tutti sanno che può essere straordinaria anche per la pulizia dei vestiti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Facciamo quindi una bella passeggiata all’aria aperta e raccogliamo circa 200g di edera. L’edera è ricca di saponine, sostanze presenti anche nella pianta del sapone e fantastiche per rimuovere grasso e impurità.

Una volta raccolte le foglie dovremo macerarle e prendere un litro d’acqua. Siamo pronti per iniziare a creare il nostro detergente miracoloso.

Procedimento

Prendiamo le nostre foglie di edera macerata e facciamole bollire in un litro d’acqua per 10-15 minuti. Una volta completata questa operazione prendiamo il composto simile a una crema e rimettiamo in acqua per altri 10 minuti.

Adesso possiamo filtrare il tutto. La parte liquida diventerà il nostro detersivo e va fatta raffreddare. La parte solida può essere utilizzata come ottimo concime naturale.

Conserviamo il detersivo in un contenitore e ogni volta che facciamo il bucato mettiamone due o tre cucchiaini nella vaschetta della lavatrice. Avremo vestiti sempre puliti e profumati.

Un ultimo consiglio. Se vogliamo proseguire sulla strada dell’eco-sostenibilità possiamo sostituire l’ammorbidente con dell’aceto. Aceto ed edera si abbinano sorprendentemente bene e ci daranno moltissime soddisfazioni.

Se “servono solo questi due ingredienti che tutti abbiamo in casa per realizzare un fantastico detersivo fai da te” è stato utile consigliamo anche “bastano queste soluzioni naturali per evitare di dover rilavare il bucato”.