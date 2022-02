Dolce o salato? È la domanda più gettonata quando qualcuno cerca di scoprire i nostri gusti culinari.

C’è chi non rinuncerebbe mai a patatine, snack salati o ad un bel panino con il salame e chi invece ama i dolci alla follia.

Torte, crostate, biscotti, cupcake, muffin e chi più ne ha più ne metta: un universo paradisiaco a base di creme, cioccolato e zucchero.

Sta di fatto che spesso ci affidiamo ai dolciumi confezionati perché pensiamo che tutti i dolci siano complicati da realizzare e richiedano un intero pomeriggio.

In realtà non è assolutamente così: persino fare dei cannoncini come quelli da pasticceria è semplicissimo con questo trucchetto da chef.

Anche la ricetta suggerita quest’oggi è decisamente facile e veloce e necessita di pochissimi ingredienti: serve un solo uovo e niente burro o farina.

Si tratta infatti di un connubio tra ricotta e cioccolato, che, fondendosi armoniosamente, danno vita al dolce perfetto da gustare nel weekend.

Torta ricotta e gocce di cioccolato

Cremosa e dal gusto raffinato, questa torta è la giusta ricompensa alle fatiche settimanali e farà impazzire tutta la famiglia.

Inoltre, non impiegando alcun tipo di farina, la ricetta è ottima anche per chi ha problemi di intolleranza al glutine.

Di seguito, gli ingredienti che ci occorrono:

520 g di ricotta;

110 g di zucchero;

60 g di fecola di patate;

1 uovo;

100 g di gocce di cioccolato;

zucchero a velo q.b.

Serve un solo uovo e niente burro o farina per cucinare questo dolce cremoso che si scioglie in bocca

Presa una ciotola, mescoliamo la ricotta con lo zucchero, la fecola di patate, l’uovo e le gocce di cioccolato. Una volta che abbiamo amalgamato a dovere e il composto si presenta omogeneo, trasferiamolo in uno stampo circolare foderato con carta da forno. Ricopriamolo poi con altre gocce di cioccolato per un effetto finale davvero scenografico.

Non resta che infornare a 180° C per 40 minuti e, una volta pronta, guarnire la torta con una generosa spolverata di zucchero a velo.

Consigli

Naturalmente questo tipo di dolce, come altri, si declina in tantissime versioni, ma questa è sicuramente una delle più facili e veloci.

In ogni caso, senza stravolgere dosi e ingredienti, potremmo decidere di arricchire l’impasto di base con qualche aroma in più.

Cacao in polvere, scorza di limone o d’arancia, frutta secca o fresca sono tutte valide opzioni qualora volessimo insaporire maggiormente la nostra torta.