Non solo olio extravergine, frutta e pesce azzurro ma queste 5 abitudini di vita servirebbero a mantenere la pelle tonica ed elastica

“Il benessere passa anche dalla pelle”, dice qualcuno, ma per preservarla occorre anche seguire un’alimentazione corretta. Ebbene, ci sono dei cibi particolarmente indicati per conservarne la bellezza. Si pensi ai grassi buoni, che compongono le membrane cellulari e contribuiscono all’elasticità della pelle. Detti grassi si trovano nei seguenti alimenti:

olio extravergine di oliva e olio di cocco;

frutta secca, come noci, mandorle, nocciole, ricche di omega 6 e vitamina E;

semi di chia, di canapa, di lino e di girasole, anch’essi ricchi di omega 6;

pesce grasso e pesce azzurro, come salmone, sgombro, tonno e alici;

avocado, frutto ricco di vitamina E e acidi grassi monoinsaturi;

frutta e verdura ricche di vitamina C, come kiwi, agrumi, ananas, uva e ribes, broccoli, rucola, peperoni, spinaci e prezzemolo;

ancora frutta e verdura ricche di vitamina E, come uva, la frutta secca, agrumi, verdure a foglia;

frutta e verdura ricche di carotenoidi, molecole della vitamina A, come mango, albicocche, papaia, pesche, melone e nespole. Poi, tra le verdure, abbiamo: carote, peperoni, zucca, pomodori, rucola, prezzemolo e radicchio.

Alimenti per una pelle bella e sana

Tutti gli indicati alimenti aiuterebbero a rallentare il processo di invecchiamento cutaneo, favorendo la rigenerazione dei tessuti. Tuttavia, la sola alimentazione corretta non basta. Cioè, non solo olio extravergine, frutta e pesce azzurro e gli altri cibi indicati aiutano a mantenere una pelle sana. Ricorrono, infatti anche la abitudini di vita quotidiane. Anche ad esse occorre fare affidamento per conservare un bellezza più duratura.

Anzitutto, per una pelle tonica e lucente è fondamentale l’idratazione, essenziale per la vita delle cellule. Attraverso l’acqua, le cellule ricevono nutrimento ed eliminano scorie e tossine in eccesso. Quindi, è consigliabile seguire le seguenti abitudini nel proprio stile di vita: bere almeno 1,5/2 litri di acqua al giorno; praticare attività fisica e comunque condurre una vita attiva. Il dinamismo, infatti, riduce gli inestetismi e rassoda la pelle di tutto il corpo.

Non solo olio extravergine, frutta e pesce azzurro ma queste 5 abitudini di vita servirebbero a mantenere la pelle tonica ed elastica

Altra importante regola per difendere la pelle sarebbe quella di evitare fumo e alcol. Il primo, infatti, provoca la vasocostrizione e la produzione di radicali liberi, che impediscono la sintesi di collagene. Ciò accelera il processo di decadimento ed invecchiamento della pelle, riducendone la luminosità e incentivando la formazione delle rughe. Il secondo, allo stesso modo del primo, oltre a danneggiare l’organismo, disidrata la pelle e produce radicali liberi. Infine, quinta ed ultima regola, consiste nel proteggersi dal sole ed in particolare dai raggi UV. Contro i raggi ultravioletti occorre utilizzare specifici filtri solari, sia in estate che in inverno.

