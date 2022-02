Fare i cannoncini di pasta sfoglia senza stampi è semplicissimo con questo impensabile trucchetto da veri chef 

Il Carnevale si avvicina e molti probabilmente si stanno già concedendo lo sfizio di gustare chiacchiere e frittelle acquistate al supermercato o in pasticceria.

Del resto, soprattutto chi non ha dimestichezza con i fornelli potrebbe trovare piuttosto difficile replicare questi dolcetti stuzzicanti e golosi.

In realtà, la cultura culinaria mette a disposizione un ampio ventaglio di espedienti e strategie che trasformano il cuoco amatoriale in uno chef stellato.

È il caso del geniale e insospettabile trucchetto che si cela dietro i cannoncini di pasta sfoglia, pasticcini per antonomasia, che spesso rallegrano la tavola.

In previsione del weekend, anziché comprare il solito cabaret, prendiamoci davvero solo 5 minuti per fare questo esperimento: non rimarremo delusi.

In effetti, fare i cannoncini di pasta sfoglia senza stampi è semplicissimo e non richiede particolari spese: bastano dei coni gelato e della carta stagnola.

Per quanto riguarda, invece, il ripieno, se temiamo di non essere pronti per cimentarci con la crema pasticcera, affidiamoci ad altrettanto valide e ghiotte alternative.

Ad esempio, potremmo puntare su questa velocissima mousse al cioccolato fondente e mascarpone, per cui ci occorreranno:

150 g di cioccolato fondente;

70 g di zucchero semolato;

250 g di mascarpone;

40 g di burro.

Sarà sufficiente far sciogliere il cioccolato a bagnomaria, a cui poi aggiungere il mascarpone e il burro ammorbidito.

Dopo aver accuratamente amalgamato gli ingredienti fino ad ottenere un composto cremoso, trasferiamolo in una sac à poche, pronti per farcire.

Infine, largo alla fantasia nella guarnizione che può essere realizzata con gocce di cioccolato, codine di zucchero, granella di frutta secca o cocco grattugiato.

Suggerita questa crema al cioccolato che si prepara in pochissimi minuti, torniamo al nostro obiettivo iniziale, ovvero la realizzazione dei cannoncini.

Fare i cannoncini di pasta sfoglia senza stampi è semplicissimo con questo impensabile trucchetto degno di uno chef

Tutto ciò che ci occorre si riassume in:

1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare;

8 coni in cialda per gelato;

carta alluminio;

burro.

Non dovremo far altro che rivestire i coni con la carta alluminio e spennellarli con del burro fuso.

A seguire, dopo aver srotolato la pasta sfoglia, cerchiamo di assottigliarla ulteriormente con l’aiuto di un mattarello.

Partendo poi dal lato corto, tagliamola a strisce larghe circa 3 cm e avvolgiamo ciascuna di esse attorno al nostro cilindro fai da te.

Inforniamo, infine, a 180° C per 15 minuti e, una volta raffreddati, i cannoncini saranno pronti per essere farciti come più ci piace.

