L’autunno è la stagione fredda delle buonissime zucche, delle eccezionali castagne e delle temperature ancora non troppo fredde e tipiche dell’inverno. Le giornate iniziano a diventare più corte rispetto a quelle estive spensierate e lontane. Si tratta di un mese di preparazione all’inverno, in cui godere di tutto il calore familiare e, magari, in cui dilettarsi ai fornelli in cucina.

Ebbene, sembra una torta questo secondo piatto autunnale e veloce che fa impazzire proprio tutti sin dal primo assaggio. Eppure si tratta di un secondo piatto dalla crosticina croccante e super filante.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ecco subito cosa occorre per preparare quest’ottima sbriciolata di patate e salsiccia, perfetta per tutta la famiglia. Ed ecco anche tutti i migliori trucchi per preparare tante torte salate in modo impeccabile.

Gli ingredienti necessari per preparare la sbriciolata di patate e salsiccia

600 grammi circa di patate;

un uovo medio;

100 grammi di formaggio grattugiato;

200 grammi di amido di mais o maizena;

400 grammi di salsiccia fresca;

500 grammi di mozzarella di bufala;

mezzo calice di vino bianco;

scalogno q.b;

sale q.b;

pepe q.b;

olio extravergine d’oliva q.b;

un rametto di rosmarino.

Sembra una torta questo secondo piatto autunnale e veloce che fa impazzire proprio tutti

Si tratta sia di una torta salata, ma anche di un antipasto o di un secondo piatto completo di contorno. Comunque la si voglia classificare, questa ricetta presenta tutto il tipico gusto autunnale e abbraccia il palato in un tripudio di sapori.

Occorrerà iniziare sbollentando le patate per circa 30 minuti. Il suggerimento è di usare quelle bianche con la buccia rossa. Tagliare la mozzarella di bufala a fette e lasciare scolare via tutta l’acqua in eccesso.

Per il ripieno, soffriggere uno scalogno in padella insieme al rosmarino. Poi privare la salsiccia del budello e spezzettarla in padella. Solo quando essa acquisterà un colorito dorato sarà possibile aggiungere sale, pepe e vino bianco per sfumare. Una volta evaporato il vino, spegnere il fuoco e mettere il condimento da parte.

Come concludere il piatto

Schiacciare le patate private della buccia con l’attrezzo apposito e, una volta intiepidite, aggiungere anche la maizena, metà formaggio, sale e pepe. Tutti questi sapori insieme hanno tutto il fascino di un piatto autunnale. Aggiungere, quindi, l’uovo intero e lavorare fino a ottenere un composto “sbricioloso”.

Una volta rivestita una tortiera con carta forno, versare metà composto di patate e pressarle leggermente. Poi sbriciolare sopra la mozzarella di bufala, la salsiccia, altra mozzarella e l’impasto rimasto. Concludere con il formaggio avanzato. Infornare a forno statico e preriscaldato a 200 gradi per 20 minuti e poi a 240 per 5 minuti. Servire ben calda e filante.