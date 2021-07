Più volte i consulenti di ProiezionidiBorsa hanno illustrato quanto sia importante assumere determinati alimenti e ingredienti nell’alimentazione quotidiana per ottenere benefici per l’organismo. Come nell’articolo “Ne bastano 2 cucchiai al giorno per ridurre colesterolo e combattere la stitichezza”. Quest’oggi i consulenti di ProiezionidiBorsa illustrano come pochissimi grammi di questo elemento possono controllare disturbi molto importanti che affliggono tantissime persone.

Infatti serve 1 solo cucchiaino al giorno per combattere contemporaneamente colesterolo e glicemia. In particolare si tratta dell’inulina a catena lunga. Si estrae dai tuberi di dalia, dalla cicoria e dal tartufo bianco. È un carboidrato non digeribile dall’organismo ma che favorisce l’equilibrio del microbiota intestinale. Secondo numerosi esperti l’inulina grazie ai benefici che apporta all’intestino, rafforza l’intero sistema immunitario. L’inulina si presenta sotto forma di polvere bianca che si può aggiungere a numerosi preparati sia dolci che salati, come gelati, pasta, pizza o pane. Grazie alle sue capacità, abbassa anche la carica glicemica degli alimenti cui si aggiunge.

L’inulina come detto sopra è presente in vari alimenti come il tartufo bianco, nei carciofi, nella cicoria, nelle banane, negli asparagi, aglio e cipolla. Ecco perché seguire un’alimentazione sana garantisce notevoli effetti benefici all’organismo. Come illustrato nell’articolo “Ne bastano 2 cucchiai al giorno per purificare le arterie e avere capelli splendenti”.

Infatti, seguire un’alimentazione a base di frutta e verdura può già apportare all’organismo le dosi giuste di inulina. Inoltre l’assunzione di inulina, grazie alle sue proprietà, non fa assorbire i grassi nel sangue e contrasta il colesterolo. Grazie ai benefici che apporta all’intestino, riduce inoltre i rischi del tumore al colon. Pertanto coloro che non seguono un’alimentazione ricca di verdure, possono assumere dai 5 ai 10 grammi di inulina al giorno, da sciogliere in acqua tiepida. Ad ogni modo si raccomanda prima di ricorrere a qualsiasi integratore di consultare sempre il proprio medico.