Sempre più persone soffrono di stipsi, molto probabilmente per lo stile di vita frenetico, per lo stress o per il tipo di alimentazione seguita. I consulenti di ProiezionidiBorsa hanno più volte evidenziato l’importanza dell’esercizio fisico, anche una semplice passeggiata giornaliera aiuta a distendere nervi, a diminuire ansia e stress. Così come è importante un’alimentazione sana e magari aggiungere qualche ingrediente che possa prevenire o contrastare qualche fastidioso disturbo. Come illustrato nell’articolo “È incredibile ma questo frutto gustosissimo e poco conosciuto tiene a bada la glicemia”.

Quest’oggi i consulenti di ProiezionidiBorsa illustrano quanto sia importante questa parte dei cereali e del frumento, ovvero la crusca. In particolare quello che rimane dal loro processo di raffinazione, costituito da scagliette ricavate dall’involucro esterno ricco di fibre. Ne bastano 2 cucchiai al giorno per ridurre colesterolo e combattere la stitichezza. Numerosi studi, infatti, hanno dimostrato quanto la crusca faccia bene all’organismo. Proprio come il germe di grano, illustrato nell’articolo “Ne bastano 2 cucchiai al giorno per purificare le arterie e avere capelli splendenti”.

Ne bastano 2 cucchiai al giorno per ridurre colesterolo e combattere la stitichezza

La crusca proprio per il suo elevato contenuto di fibre riesce a combattere la stitichezza. Infatti assorbendo molti liquidi, ammorbidisce le feci favorendo il transito intestinale. Aumenta la motilità del colon. Grazie alla fibra contenuta si eliminano i residui tossici degli alimenti, aiutando a prevenire il tumore al colon. Anche gli antiossidanti contenuti, lignani e acido fitico, svolgono un ruolo importante nella prevenzione di uno dei mali che affligge l’umanità, il tumore.

Grazie al suo potere assorbente, assumere crusca è utile anche per chi segue regimi dietetici per perdere peso. In quanto oltre ad assorbire acqua aumentando il senso di sazietà, assorbe i grassi evitando che li assuma l’organismo. E sempre grazie alle sue caratteristiche assorbe i grassi nel sangue e abbatte i trigliceridi, diventando un’ottima alleata per chi soffre di colesterolo e diabete.

Bastano da 1 a 3 cucchiai al giorno per 24 giorni circa accompagnati da 2 litri di acqua per combattere la stitichezza e combattere il colesterolo.