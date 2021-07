Precedentemente si era spiegato al lettore quali sono i cibi più indicati per coloro che soffrono di ipotiroidismo (consultare qui).

Oltre ai cibi consigliati, però, ce ne sono alcuni che gli esperti sconsigliano per chi soffre di questa patologia.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Le patologie che colpiscono la tiroide, come si intuisce, derivano dal malfunzionamento della ghiandola tiroidea.

La cura migliore, dopo aver consultato uno specialista, sarà data dalla terapia farmacologica.

La patologia più frequente capace di colpire questa ghiandola è il gozzo, un rigonfiamento che solitamente si manifesta a livello del collo.

Premettendo che è necessario consultare un medico endocrinologo prima di prendere qualsiasi decisione, si andrà a spiegare quali cibi sono sconsigliati.

Se si soffre di questo comune disturbo meglio moderare il consumo di questi alimenti

Gli esperti consigliano di consumare sporadicamente ortaggi appartenenti alla famiglia delle brassicaceae.

Fanno parte di questa famiglia cavoli, cavolfiori, cavolini di Bruxelles, broccoli, rucola, ravanelli e altri ancora. Cibi che se consumati spesso e in grandi quantità potrebbero interferire con l’assorbimento dello iodio.

Non si dovranno però eliminare del tutto ma solamente limitarne l’assunzione a una o due porzioni al giorno.

Soia e alghe

Un alimento non alleato della tiroide, poi, è la soia insieme a tutti i suoi derivati. Sarebbe, infatti, meglio limitare l’assunzione di tutti quegli alimenti a base di soia. Si tratta della salsa di soia, dei burger vegetali, del tofu e di tutti quegli alimenti a base di soia che vengono utilizzati per sostituire il latte.

Da evitare, poi, le alghe che potrebbero ostacolare il corretto funzionamento della tiroide. Questo anche se dall’altra rappresentano una buona fonte di iodio.

Caffè e alcool

Come per la maggior parte dei disturbi, anche per quelli legati alla tiroide vengono sconsigliati l’assunzione di alcool e caffè.

Il caffè, infatti, blocca l’assorbimento della levotiroxina e gli alcolici alterano la produzione degli ormoni tiroidei. Insomma, super sconsigliati per chi soffre di questa patologia.

Ecco perché se si soffre di questo comune disturbo meglio moderare il consumo di questi alimenti.