Se non siamo tipi da “stessa spiaggia, stesso mare”, da abbonamento-sdraio stagionale, i vicini di ombrellone non possiamo sceglierli. E dunque ci può capitare di tutto. Fare amicizia può essere bello ma anche molto snervante.

Ecco perché, per una vacanza serena in spiaggia teniamo lontani questi vicini di ombrellone. Dopo questi consigli, difendiamoci con un buon audiolibro e la lettura delle nostre pagine di ProiezionidiBorsa.

Quelli col figlioletto vampiro

Alcuni genitori educano i figli a diventare dei vampiri di giochi, attrezzature sportive, merende. Convinti che tutto sia loro dovuto. Sono piccoli tesori che non danno nulla in cambio ma rinfacciano tutto al primo ritardo o al primo errore.

I nostri figli di fronte a questi comportamenti si sentiranno confusi. E ci annoieranno con lunghe chiacchierate sterili, per trovare una spiegazione. La soluzione è solo una: non lasciamo campo libero a questo genere di mostri.

Quelli con la moglie invidiosa

Se il vicino ha la moglie invidiosa, le altre signore della spiaggia saranno sempre prive di qualsiasi dote o talento. Verranno attaccate in tutti i modi, per ledere la loro autostima.

Le vedremo, quindi, continuamente tese e dubbiose sulle loro capacità. E non si creerà mai un buon clima all’aperitivo.

Se il vicino è un controllore

Il vicino di ombrellone controllore è una sciagura della peggiore specie. È apparentemente buono e pronto a prodigarsi per il bene dei vicini.

Ma è una trappola: questo è il suo ignobile sistema per mantenere il controllo su quella porzione della spiaggia. Appena possibile, infatti, troverà ogni occasione per farci sentire in colpa.

Per una vacanza serena in spiaggia teniamo lontani questi vicini di ombrellone

Quando il vicino di sdraio si presenta come una vittima del Mondo, appartiene alla categoria dei derelitti. Capitano proprio tutte a lui e ce ne racconta una valanga.

È questo il suo modo di suscitare simpatia: mescolandola a pietà. In questo modo ci tiene sempre impegnati a dare una mano o come minimo ad ascoltare. Che fatica.

Nella rete degli adulatori

Gli adulatori sono veramente pericolosi. Ci ricoprono di falsi elogi e complimenti, ci fanno sentire apparentemente importanti e considerati.

Ma questo è solo il loro modo per circuirci e dominarci col loro potere ipnotico e deleterio. Per una vacanza serena in spiaggia, dunque, teniamo lontani anche questi vicini di ombrellone.