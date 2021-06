Salute e benessere sono ormai argomenti di primaria importanza nella vita di tutti i giorni. Tantissimi ormai, e per fortuna, sono sempre più attenti ad avere un’alimentazione sana e uno stile di vita equilibrato. L’attenzione alla salute e al benessere sta diventando un leitmotiv nella vita di moltissime persone, ricercando cibi sani e particolari. Si cerca di prevenire anche patologie importanti inserendo nel proprio regime dietetico, alimenti sani e ricchi di proprietà nutritivi. Come illustrato nell’articolo “Pochi lo comprano ma è questo il pesce senza spine ideale contro i disturbi tiroidei e per un’alimentazione con poche calorie”.

Quest’oggi i consulenti di ProiezionidiBorsa illustrano la parte più importante del grano, il germe. È il cuore del grano, un elemento ricco di proprietà nutritive importantissime per il benessere dell’organismo. Ne bastano 2 cucchiai al giorno per purificare le arterie e avere capelli splendenti. Infatti è ricco di sali minerali, aminoacidi, vitamina E, del gruppo B e proteine.

Questa piccolissima parte del grano è un concentrato di proprietà nutritive eccezionali. Infatti è ricco di omega-3 e secondo gli specialisti è ottimo per purificare le arterie. Inoltre è una vera e propria carica per studenti e atleti in quanto aumenta la resistenza fisica e la concentrazione. È anche un toccasana per la cura dei capelli grassi, sfibrati e per la forfora. Ma come e quanto assumerne? Ebbene si può mangiare come tutti i cereali o aggiungerli ad altri alimenti, come lo yogurt. Ha un sapore delicato e leggero che si combina facilmente con altri alimenti, anche nelle zuppe o nelle insalate.

Si consiglia di utilizzarlo a crudo in modo da non fargli perdere le sue preziose proprietà e di non superare la dose giornaliera consigliata. Due cucchiai al giorno, in particolare circa 50 grammi, apportano considerevoli benefici al benessere del nostro organismo. Oltre ad avere vene e arterie purificate, si avranno anche capelli morbidi e luminosi.

