Anche nel mese di agosto Netflix regala gioie e sulla piattaforma stanno per arrivare o sono già arrivate delle serie TV che non possiamo perdere. E così quest’estate a farci compagnia sotto l’ombrellone non ci sarà solo un buon libro da leggere, ma anche qualche serie TV. Inoltre, se abbiamo programmato le vacanze all’estero, ad esempio per le Americhe, dobbiamo prepararci per il lungo viaggio. E tra qualche pisolino possiamo anche inserirci qualche film, serie e pagine di un libro.

I titoli di luglio

Il mese di luglio non ha brillato per le serie TV, ma più per i film. Qualche piccola novità è stata però lanciata anche a luglio. Infatti è uscito il secondo volume di Stranger Things, la quarta stagione di Virgin River e la seconda stagione di Rebelde.

Tra le novità, invece, abbiamo visto la serie TV di Resident Evil, e chi ha amato i film o i videogiochi non può assolutamente perdersela. Poi il 29 luglio, per finire il mese con un pochino di romanticismo, è arrivata Uncoupled. Nuova serie TV di pochi episodi che vede come protagonista Neil Patrick Harris, attore di How I Met Your Mother.

Serie TV su Netflix ad agosto 2022 fantasy, thriller e romantiche

Nuovo mese e quindi nuovo calendario. Netflix ha già compilato il suo con tutte le novità che non possiamo perderci. Alcune sono delle novità assolute, altre invece il continuo di serie che ci hanno appassionato.

Partiamo dalla grande novità di agosto realizzata dalla Warner Bros con un cast stellare. Parliamo di The Sandman, titolo che già ci dice qualcosa, dato che è la serie a fumetti cult di Neil Gaiman. Prodotto di punta di Netflix, ma anche della Warner, dato che nessuno ha mai messo le mani su questa serie di fumetti per farla diventare un prodotto televisivo.

Una serie TV che è sotto l’occhio degli appassionati, ma anche di chi non ha mai letto i fumetti. Leggendo i fumetti è chiaro il mondo di Gaiman, la serie TV è stata un pochino semplificata per far entrare tutti nella storia e renderla più fruibile. Non mancano sicuramente i Mondi fantastici e un’attenta scelta del cast inglese.

Le riconferme

Tra le riconferme abbiamo invece Locke & Key, basata anche questa su un fumetto, che è giunta alla terza stagione. Una serie TV fantasy che si concentra sul potere di chiavi magiche e la sconfitta di un nuovo nemico che viene dal passato.

Il 12 agosto uscirà invece la terza e penultima stagione di Io non ho mai. Serie che ha visto al centro della narrazione i sentimenti e i problemi di cuore di Devi Vishwakumar. Ecco svelato il consiglio di guardare queste 3 serie TV su Netflix ad agosto 2022 fantasy ma anche romantiche mentre siamo in vacanza.

Lettura consigliata

Film bello e romantico da vedere su Amazon Prime Video stasera gratis