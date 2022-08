Il cielo di agosto è limpido e luminoso, ben visibile soprattutto lontano dalle città e dai luoghi illuminati. Durante la notte, se ci si apparta in posti isolati e al buio, si ha il privilegio di osservare un meraviglioso pullulare di stelle e di pianeti.

Su tutti campeggia la Luna, che è in fase crescente e sarà piena il 12 agosto, nel vivo dell’estate. Lo spettacolo della Luna piena è uno dei più affascinanti, soprattutto se non ci sono nubi e il nostro satellite può apparirci in tutto il suo splendore. Soprattutto se è una Super Luna, come questa del 12 agosto.

Il fenomeno si verifica quando il nostro satellite, nella sua orbita, è molto vicino alla Terra e appare per questo più grande e luminoso del solito. Avremo 2 segni fortunatissimi con la Luna piena in Acquario.

Momenti di grande libertà interiore

La Luna piena in Acquario impatterà su tutti i segni e favorirà momenti di grande libertà interiore. Ci si sentirà meno legati ai bisogni materiali e con un grande desiderio di svincolarsi da regole e restrizioni per vivere pienamente il presente.

Ampio spazio sarà riservato alle attività creative, all’introduzione di idee nuove e allo scambio di opinioni. L’Acquario è un segno d’aria, leggero, volubile e intuitivo. Spingerà alla ricerca di soluzioni poco convenzionali, aprirà la mente alla fantasia e alla creatività e renderà ogni desiderio possibile. Ci si lascerà meno condizionare dalle opinioni degli altri e ci si sentirà più liberi di difendere le proprie scelte e di realizzare i propri sogni.

2 segni fortunatissimi con la Luna piena in Acquario del 12 agosto

I Gemelli si sentiranno perfettamente a loro agio in questa atmosfera. È un momento di cambiamento e di libertà, senza regole o costrizioni. La fortuna arride a questo segno e gli permette di raggiungere facilmente i suoi obiettivi. È il momento di mettere in campo nuovi progetti, di avviare rapporti di collaborazione, ora che la comunicazione con gli altri sembra andare a gonfie vele. Anche i piccoli e inevitabili imprevisti si possono risolvere con molta disinvoltura e una certa nonchalance.

È questo il momento di non lasciarsi più bloccare dalle critiche distruttive e di tirare fuori tutti i propri talenti per dimostrare che cosa si è capaci di fare. Nelle questioni di cuore si dichiarerà guerra alla noia. Le coppie stabili vivranno momenti di passione e quelle appena formate potrebbero stabilizzarsi a breve.

Affrontare i problemi con leggerezza

La Luna piena porta una ventata di libertà anche nella vita dell’Acquario, che affronterà i problemi con leggerezza e li risolverà in un battibaleno. In questo momento potrà rilassarsi e dedicarsi ai piccoli piaceri della vita.

Praticare un hobby, iscriversi a un nuovo corso in palestra o imparare una lingua straniera. Potrà avere l’amore che desidera. Le coppie stabili troveranno nuovi canali d’intesa e supereranno screzi insignificanti. Per i single colpi di fulmine in arrivo.

