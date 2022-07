In questi ultimi giorni si sta sentendo molto parlare di Amazon Prime, ma in realtà il motivo non è proprio a favore degli abbonati. In questo periodo moltissime piattaforme streaming stanno alzando i propri prezzi e Amazon non poteva restare sicuramente a guardare.

I prezzi degli abbonamenti alla piattaforma aumentano

Amazon ha infatti comunicato a tutti i suoi abbonati tramite email che sarà messa in atto una modifica all’abbonamento. Infatti dal 15 settembre 2022 il prezzo mensile sarà di 4,99 euro, mentre quello annuale diverrà di 49,90 euro.

Un aumento che prima o poi ci saremmo aspettati, anche perché sulla piattaforma ci sono sempre più prodotti firmati Amazon Original realizzati da Amazon Studios. Per citarne uno solo Il Signore degli Anelli. Gli Anelli del Potere, la serie TV che uscirà il 2 settembre 2022. E sembra essere una delle serie TV più costose di sempre, ben 2 miliardi di dollari.

Mentre aspettiamo con ansia sia il rincaro sia la serie TV, che tutti sperano non essere una delusione, Amazon comunque continua con le sue produzioni. Il 22 luglio è uscita una commedia romantica veramente carina da guardare.

Film bello e romantico da vedere su Amazon Prime Video stasera gratis

Il film si chiama Anything’s Possible ed è diretto dall’attore Billy Porter e scritto da Ximena García Lecuona. Una commedia che vede come protagonisti Eva Reign e Abubakr Ali. Una storia d’amore che va contro ogni pregiudizio e paura. Un amore naturale e giovane, che non vuole essere definito coraggioso. Perché di coraggioso in realtà non ha nulla. Essere se stessi non è una questione di coraggio, ma di naturalezza.

La trama di Anything’s Possible su Amazon Prime

La sinossi di questa pellicola non è nulla di complesso. Racconta di una bellissima storia d’amore tra due liceali della Generazione Z. Kelsa, una ragazza trans, e Khal si conoscono in una lezione d’arte, dove l’insegnante chiede loro di dipingersi a vicenda. E da lì nascerà il loro amore, inizialmente segreto ma poi pubblico.

Tutto sembra andare bene fino a quando segreti e paure non inizieranno a interferire nella loro relazione. Un film bello e romantico da vedere su Amazon Prime Video che racconta i primi amori giovanili liberi da ogni barriere e paure. Ma sarà veramente così oppure queste prenderanno il sopravvento e affosseranno i sentimenti puri dei due giovani? E se amiamo le commedie romantiche non dobbiamo perdere su Netflix Uncoupled con Neil Patrick Harris.

