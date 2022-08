Come fare in casa un tiramisù perfetto con 3 segreti degli chef

Se pensiamo a un dolce al cucchiaio che incontri il favore di tutti, sicuramente la nostra scelta cadrà sul tiramisù. È un dolce nazionale intorno a cui ruotano gare tra esperti e diverse scuole di pensiero che si scontrano sugli ingredienti da usare.

Noi lo riproporremo nella versione un po’ semplificata di un grande chef, Iginio Massari, che sul web ha rivelato alcuni suoi segreti.

Ingredienti

Savoiardi q.b.;

cacao amaro q.b.

Crema pasticcera:

100 g di tuorli;

100 g di zucchero;

1 bustina di vanillina;

scorza grattugiata di ½ limone;

25 g di amido di mais o farina bianca;

250 g di latte.

Bagna:

100 g di acqua;

100 g di zucchero;

100 g di caffè espresso.

Crema al mascarpone:

400 g di mascarpone;

400 g di panna;

6 g di gelatina in polvere;

30 g di acqua bollente.

Preparazione della crema pasticcera e della bagna

Vediamo come fare in casa un tiramisù perfetto con 3 segreti rivelati sul web. Per iniziare, prepareremo la crema pasticcera. In un tegamino versiamo il latte con la vanillina e la scorza grattugiata di limone, lo mettiamo sul fuoco e lo portiamo quasi a ebollizione.

Nel frattempo, in una ciotola verseremo la farina e lo zucchero e mescoleremo con cura. Aggiungiamo i tuorli e continuiamo a mescolare, per evitare la formazione di grumi. Quando il latte sarà pronto lo uniremo al composto e cuoceremo la crema a bagnomaria sempre mescolando.

Appena comincerà ad addensare, la toglieremo dal fuoco e la faremo rapidamente raffreddare passandola, sempre mescolando, in una ciotola che avremo tenuto in frigorifero. Questo passaggio è importante per avere una crema liscia e senza grumi. Una volta raffreddata, la copriremo con un sottile strato di zucchero e la metteremo in frigorifero.

Nel frattempo, prepareremo la bagna versando l’acqua e lo zucchero in un tegamino e portandolo sul fuoco. Lo zucchero si scioglierà completamente e si formerà uno sciroppo. Quando il composto raggiungerà l’ebollizione, lo verseremo in una ciotola bassa insieme al caffè. Lasciamo raffreddare.

Come fare in casa un tiramisù perfetto con 3 segreti degli chef

Ora possiamo preparare la crema al mascarpone. Versiamo la gelatina in polvere nell’acqua bollente e mescoliamo fino a farla sciogliere completamente. Poi versiamo il mascarpone in una ciotola capiente e iniziamo a mescolare con una frusta elettrica, aggiungendo gradualmente la panna liquida.

Dopo averne versata una metà circa, aggiungiamo la crema pasticcera sempre mescolando con le fruste elettriche, in modo che il composto si monti alla perfezione. Uniamo, quindi, la gelatina e poi la rimanente panna. Continuiamo a montare fino ad avere un composto sodo e spumoso.

Passiamo ora all’assemblaggio del tiramisù in una ciotola larga e bassa. Versiamo sul fondo un leggero strato di crema e poi procediamo con strati di savoiardi passati nella bagna e strati di crema al mascarpone. In questa operazione è importante che i savoiardi siano ben inzuppati nella bagna e che lo strato di crema sia alto come quello dei savoiardi. Completiamo con una spolverata di cacao amaro. Lasciamo in frigorifero fino al momento di gustare.

