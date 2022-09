Chi ha bazzicato le reti televisive a cavallo degli anni ’80 e ’90 ricorderà di certo le generose televendite in cui tutto era acquistabile. Dai quadri d’epoca e oggetti d’antiquariato a gioielli preziosi fino ai materassi e a set di pentole, tutto è stato venduto in televisione. Quegli anni, però, erano anche il momento d’esplosione del fitness e dei corsi di ginnastica in videocassetta. E per chi non aveva voglia o tempo di andare in palestra? La televisione offrì una soluzione anche per i più pigri offrendosi come piazza per la vendita di prodotti dimagranti miracolosi. La bandiera di questo tipo di business fu Wanna Marchi, che a suon di urla e promesse irrinunciabili scalò le vette del successo. Ma non è tutto oro quel che luccica.

Serie imperdibile su Netflix da vedere assolutamente in una sola serata

Di recente Netflix ha messo a disposizione degli abbonati la visione di una serie che sta molto facendo parlare di sé. La serie di cui stiamo parlando è Wanna, la storia dell’ascesa e della caduta della più famosa televenditrice d’Italia. Personaggio colorito, magnetico e controverso, Wanna Marchi sbanca sulle reti nazionali vendendo a gran voce prodotti “anti pancia”.

Sfruttando un’innata dote da venditrice popolare, nel giro di pochissimo tempo Wanna Marchi, poi affiancata dalla figlia Stefania Nobile, diverrà la regina delle televendite. Sono infatti milioni le persone che intasano le linee telefoniche per accaparrarsi i sedicenti prodotti miracolosi contro la pancia e la cellulite. Quando però le vendite caleranno, pancia piatta e glutei d’acciaio non saranno più sufficienti. L’abilità di Wanna Marchi sarà infatti quella di riuscire a trovare il modo di vendere anche quel che non c’è, ovvero la fortuna.

Luci e ombre

La storia si svolge in appena 4 puntate da circa 45 minuti l’una e ci condurrà alla scoperta di una storia torbida e senza scrupoli.

Ecco, dunque, la serie imperdibile su Netflix, da vedere assolutamente. Ma se siamo appassionati di documentari biografici su personaggi controversi, Netflix abbonda di questo genere di prodotti. Ad esempio avevamo suggerito la visione dell’incredibile storia vera del truffatore di Tinder che riuscì a raggirare decine di donne sfruttando le loro ricchezze.

Se però vogliamo rimanere nei chiaro scuri del nostro Paese un’altra serie che potrebbe attirare la nostra attenzione è Sanpa. Questa è una panoramica sulla storia della comunità di San Patrignano e del fondatore Vincenzo Muccioli. Nel documentario vedremo i metodi utilizzati nella comunità, spesso oggetto di critica e i risultati ottenuti mettendone in risalto luci e ombre.

Lettura consigliata