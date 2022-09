Un buon motivo per comprare il titolo MARR potrebbe essere quello legato al rendimento del dividendo distribuito. Allo stato attuale, infatti, il rendimento è di circa il 10%. Tuttavia, come riportato su riviste specializzate, secondo gli analisti il rendimento potrebbe scendere intorno al 6% nei prossimi anni. In ogni caso un rendimento molto interessante.

La probabile occasione di acquisto per un titolo col rendimento del dividendo al 10%, quindi, potrebbe essere molto interessante. Tuttavia, va valutata con molta attenzione anche in relazione ai livelli oltre i quali si ha inversione di tendenza e in base al proprio profilo di rischio.

Quanto vale questo titolo secondo l’analisi fondamentale?

Qualunque sia l’indicatore classico utilizzato per analizzare i dati di bilancio in termini di multipli di mercato le azioni MARR risultano essere sopravvalutate.

Ad esempio, con un rapporto prezzo su utili pari a 14,6x il titolo MARR risulta essere sopravvalutato di oltre il 40% rispetto alla media del settore di riferimento (14,0x). Di interesse è il prezzo normalizzato al fatturato che è in linea con la media del mercato di riferimento, ma è basso in assoluto. Allo stato attuale, infatti, il rapporto tra prezzo e fatturato è pari a 0,4.

Se, invece, si guarda alle prospettive future, si scopre che le azioni MARR risultano essere sottovalutate di circa il 40%.

Secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, il consenso medio è accumulare con una sottovalutazione media dell’80% circa. Molto importante è anche la ridotta dispersione (inferiore al 10%) dei prezzi obiettivi indicati dagli analisti. Questa risultanza vuol dire che c’è concordanza tra le diverse analisi e testimonia anche la solidità della raccomandazione media.

Il titolo Marr (MILMARR) ha chiuso la seduta del 29 settembre a quota 9,38 euro, in ribasso del 3,50% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso è ribassista e le quotazioni sono in prossimità di un supporto importantissimo in area 9,14 euro (I obiettivo di prezzo). Una chiusura giornaliera sotto questo livello potrebbe, poi, aprire le porte a una continuazione della discesa fino all’obiettivo successivo in area 6,50 euro. La massima estensione ribassista, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 3,86 euro.

I rialzisti potrebbero ripartire nel caso in cui il supporto in area 9,14 euro dovesse resistere alle pressioni ribassiste. Una conferma di questo scenario di potrebbe avere con una chiusura giornaliera superiore a 10,15 euro

