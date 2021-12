Una zuppa calda o una minestra di verdura sono ottime contro il freddo di stagione. Inoltre, prima e dopo le feste, è bene consumare piatti sani per non soffrire troppo i sensi di colpa. Questa ricetta è quello che serve perché unisce tutte queste cose.

I suoi vantaggi sono tanti, perché non solo è semplicissima da preparare, ma non prevede neppure l’utilizzo d’ingredienti pregiati e costosi. Il risultato è, però, un gusto ottimo dato dall’unione sapiente delle verdure e del pane.

Quindi, senza uova né formaggio ecco la ricetta economica della facilissima acquacotta per riscaldarci nelle giornate invernali. Questa variante leggera senza uova originariamente era preparata solo con acqua e ortaggi dell’orto.

Ingredienti per 4 persone

2 carote di media grandezza;

2 cipolle;

un gambo di sedano;

2 spicchi d’aglio;

150 grammi di pomodori freschi;

200 grammi di peperoni;

un peperoncino intero;

4 fette di pane raffermo;

olio d’oliva q.b.;

sale q.b.

Senza uova né formaggio ecco la ricetta economica della facilissima acquacotta per riscaldarci nelle giornate invernali

L’acquacotta è un piatto tradizionale della maremma, che ricorda tantissimo una zuppa. Questa variante prevede d’iniziare lavando e tagliando le carote, il sedano e le cipolle. Lavare anche i pomodori e incidere la loro buccia “a X”.

Dopo averli tuffati per solo 2 minuti in acqua bollente, sarà più facile spellarli ed eliminare la buccia. Quindi, tagliare anche i pomodori a cubetti e poi tritarli. In alternativa, è possibile usare l’equivalente peso in salsa di pomodoro.

In un tegame (possibilmente di terracotta), scaldare l’olio d’oliva e aggiungere le verdure, l’aglio spadellato, il peperoncino e far appassire a fuoco dolce. Consigliamo di eliminare i semi dal peperoncino e di tritarlo minuziosamente.

Unire i pomodori e cuocere per 2 o 3 minuti, mescolando spesso. Aggiungere 2 litri d’acqua bollente. Tritare grossolanamente il pane raffermo e aggiungerlo nella pentola. Cuocere a fuoco basso per 30 o 35 minuti, mescolando di tanto in tanto.

Come completare questo piatto tradizionale

Prima di suddividere l’acquacotta nelle terrine monoporzione, dare un’ultima mescolata e aggiungere in ognuna qualche giro d’olio a crudo. È consigliabile servirla ben calda. Conservare quella avanzata in frigorifero e consumarla in massimo 2 o 3 giorni.

