La ricetta perfetta è quella che garantisce un risultato degno dei migliori chef senza occupare troppo tempo o richiedere abilità smisurate.

Con il pesce è davvero difficile fare brutta figura. Non serve, infatti, cuocerlo a lungo o dover aggiungere chissà quale ingrediente prezioso.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Anche grazie alla presenza delle vongole, infatti, questo cremosissimo primo di pesce è il tesoro del menu natalizio che vale quanto pasta al forno e cannelloni. A impreziosirlo ancora più è pure la presenza di una spezia particolarissima.

Ricordiamoci, però, che anche questa pasta è la perla delle feste, proprio come questo primo che segue, da preparare davvero velocemente.

Ingredienti per la calamarata con crema di patate alla curcuma e vongole (per 4 persone)

400 grammi di pasta nel formato calamarata;

800 grammi di vongole;

600 grammi di patate;

brodo vegetale q.b.;

curcuma q.b.;

uno spicchio d’aglio;

una cipolla;

prezzemolo q.b.;

olio d’oliva q.b.;

sale e pepa q.b.

Perché questo cremosissimo primo di pesce è il tesoro del menu natalizio che vale quanto pasta al forno e cannelloni

Le vongole rappresentano un alimento proteico davvero interessante in cucina. La loro unione con le patate e la curcuma rappresenta un’esplosione di sapore per il palato.

Preparare questa pasta è, inoltre, davvero semplice. Bisognerà iniziare tritando la cipolla e tagliando a tocchetti le patate. Fare cuocere entrambi in pentola insieme a un giro d’olio, per qualche minuto. Aggiungere del brodo per coprire interamente le patate e salare e preparare.

Occorrerà cuocere le patate fino a che non appariranno completamente morbide. Ci vorranno all’incirca una ventina di minuti.

Dunque, frullare le patate intiepidite con olio a crudo e curcuma, fino a ottenere una crema densa al punto giusto. Questo sarà il condimento del piatto.

E adesso passiamo alla cottura delle vongole

In una padella saltare l’aglio in qualche giro d’olio. Aggiungere le vongole precedentemente sbattute per verificare la non presenza di sabbia all’interno. Coprire con un coperchio e attendere al loro completa apertura.

Rimuovere le vongole e metterle da parte e, nel frattempo, cuocere la pasta in acqua non troppo salata. Una volta al dente, trasferire la pasta nel liquido delle vongole filtrato. Aggiungere anche vongole e prezzemolo. Se necessario, è possibile aggiungere qualche mestolo di acqua di cottura.

Unire la crema di patate a fuoco spento e amalgamare il tutto.

E, per il secondo, altro che baccalà e gamberoni perché è questo il secondo per lasciare tutti di stucco.