I legumi sono un alimento molto apprezzato e utilizzato nelle cucine mediterranee, inclusa quella italiana. I fagioli da sempre accompagnano le nostre tavole, una volta simbolo di povertà, oggi parte di piatti tipici regionali. I piselli sono forse quelli più comuni sulle nostre tavole, ma anche le lenticchie, soprattutto durante le festività non sono da meno. La soia è diventata ormai famosa in tutto il Mondo grazie alle campagne pubblicitarie. Ma tra tutti i legumi questi sono quelli ideali per favorire la regolarità dell’intestino e del metabolismo. Sappiamo bene che i legumi sono una fonte di proteina vegetale molto importante, e tra le tante virtù possiedono, vi è quella di mantenere equilibrato il livello del colesterolo. Andiamo a vedere in questo articolo le caratteristiche dei ceci, forse quelli meno usati, ma assolutamente benefici per il nostro organismo.

Ottimi anche per il cuore

I ceci sono uno degli alimenti più ricchi della Storia ed erano parte importante dell’alimentazione di tutte le popolazioni antiche dell’area mediterranea e mediorientale. Oggi secondo le statistiche tra tutti i legumi occupano il terzo posto per consumi a livello mondiale. Solo soia e fagioli gli stanno davanti. Possiedono una dote importantissima di fibre, vitamine e minerali, tanto da essere inseriti in moltissime diete vegetariane. Addirittura, in America proprio per le loro virtù benefiche i ceci sono inseriti nella composizione di alimenti di uso comune come grissini, pane e crackers. Anche grazie al contenuto di ferro che equivale a quello di una bistecca di manzo. Riconosciuti come un valido aiuto nella prevenzione delle malattie cardiache soprattutto femminili. Quando li prepariamo ecco perché bisogna sempre risciacquare i legumi in lattina.

I ceci come confermato da moltissimi studi internazionali proteggono il cuore dalle malattie cardiovascolari. Uno dei loro vantaggi è proprio quello di avere quantità di colesterolo pari a zero. Sono perfetti da cucinare come piatto unico, o in aggiunta alla pasta come piace a molti sportivi per avere un piatto completo. Questi legumi non presentano particolari indicazioni, se non quelle legate proprio ai loro benefici. Nel senso che visto che fanno molto bene alla digestione e al metabolismo, abusarne potrebbe portarci a sgradevoli episodi di meteorismo e flatulenza. E a proposito di legumi, ecco il piatto perfetto dell’autunno, una saporita pasta e piselli.

