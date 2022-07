Nelle insalatone siamo abituati a buttare giù tutto quello che abbiamo nel frigo. Tra i vari ingredienti, ciò che non può mai mancare e che dona colore al nostro piatto è il mais. Il mais è una pianta facente parte delle Graminacee. Non contiene glutine e quindi può essere consumato tranquillamente da chi è sensibile al glutine. Si utilizza, ad oggi, in diversi modi. Lo si trova sotto forma di olio, di farina, ma soprattutto in chicchi.

100 g di mais corrispondono circa a 353 kcal e i suoi valori nutrizionali sono:

12 g di acqua;

75 g di carboidrati;

2 g di zuccheri;

9 g di proteine;

4 g di grassi;

2 g di fibra.

Presenta anche diversi sali minerali e non possono mancare ovviamente le vitamine.

Senza glutine e con tante proprietà, ma bisogna stare attenti alle calorie e controindicazioni di questo alimento

Ha una buona quota di ferro e questo potrebbe aiutare chi soffre di anemia. È anche molto digeribile e potrebbe contrastare alcuni problemi a livello intestinale. Abbiamo detto che è un alimento privo di glutine, questo lo rende ottimo per chi soffre di celiachia. Già questo è un passo molto importante perché, proprio grazie alle sue varie forme, il mais può sostituire, in parte, diversi piatti che una persona celiaca solitamente non può mangiare. Basti pensare che esiste la farina con la quale si possono realizzare piadine, pasta, pane, ecc.

Dunque, possiamo dire che il mais ha i suoi benefici, ma allo stesso tempo non va consumato in maniera eccessiva, perché ci sarebbero delle controindicazioni. Non viene molto indicato nelle diete ipocaloriche proprio per il suo alto contenuto di calorie. Inoltre, ha un indice glicemico un po’ alto, quindi chi soffre di diabete dovrà assumere questo alimento con moderazione. Tra gli effetti collaterali dovuti alla troppa assunzione di mais troviamo vomito e diarrea. Inoltre, una dieta con un alto contenuto di mais potrebbe portare alla carenza di vitamina B3, portando a problemi legati alla pelle. Può anche avere effetti eccitanti.

I soggetti allergici dovranno stare molto attenti alla provenienza del mais. Infatti, se il mais viene trattato o modificato geneticamente (OGM), si potrebbero avere delle serie reazioni allergiche in soggetti predisposti alle allergie. Dunque, fare attenzione a quanto se ne assume durante la settimana potrebbe evitare tutta una serie di controindicazioni. È vero che è senza glutine e con tante proprietà, ma bisogna stare attenti a non eccedere con le quantità. Ovviamente su questi aspetti è sempre bene consultare il parere di un medico oppure farsi seguire e consigliare da un nutrizionista.

