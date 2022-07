L’estate è caratterizzata da temperature elevate e caldo torrido, un connubio di cose che rende difficile già solo pensare di passare del tempo in cucina. Sarebbe infatti impensabile passare ore ai fornelli per portare in tavola pietanze e piatti molto elaborati, che sarebbero anche difficili da digerire.

Il caldo, infatti, rallenta un po’ tutte le funzioni dell’organismo. Le temperature elevate fanno aumentare la temperatura corporea, che aumenta ancora al consumo di piatti eccessivamente elaborati.

4 idee di primi piatti freddi e sfiziosi da mangiare in estate con il caldo facili da preparare

Dunque, per preparare piatti leggeri ma ricchi di gusto, ecco 4 idee di primi piatti freddi che faranno impazzire tutti.

Il primo piatto freddo da portare in tavola in estate è una gustosa pasta al pesto di rucola, qualche pomodorino e l’aggiunta di ciliegini di mozzarella. Un piatto fresco e completo, a cui possiamo aggiungere anche delle scaglie di mandorle o qualche anacardo. Il pesto di rucola è possibile prepararlo direttamente in casa, con della semplice rucola pestata e dell’olio EVO. Un piatto da poter consumare caldo o servito freddo.

Ancora, potremmo optare per dei deliziosi spaghetti al limone con zucchine e gamberetti, da consumare freddi con l’aggiunta di un filo d’olio d’oliva. I più temerari, potranno aggiungere un filo d’olio al peperoncino per un gusto più piccantino, senza però esagerare per evitare di far aumentare troppo la temperatura corporea. Durante la preparazione del piatto possiamo utilizzare sia il sugo che la scorza di limone.

Un’altra gustosissima alternativa è la preparazione di un risotto fresco con zafferano e vongole. Da servire freddo e arricchito con delle foglioline di prezzemolo. Basterà aggiungere lo zafferano nell’acqua di cottura del riso, a cui dieci minuti prima della fine è possibile aggiungere anche le cozze surgelate. Lasciar cuocere, scolare e lasciar raffreddare. Insaporire il tutto con della scorza di limone e del prezzemolo, aggiustare di sale e servire. Se si preferisce è possibile aggiungere al piatto delle zucchine grattugiate anche crude o appena sbollentate.

Un’alternativa vegana

Per un’alternativa vegana potremmo decidere di portar in tavola un gustoso piatto di quinoa da poter preparare la sera prima. Aggiungiamo del tofu girato in padella con timo e rapa rossa a cui addizionare qualche cucchiaio di formaggio spalmabile di soia, da servire freddo.

Ebbene ecco le nostre 4 idee di primi piatti freddi e sfiziosi da preparare in estate.

Infine, per rimanere su un grande classico, possiamo decidere di portare in tavola del comunissimo riso all’insalata. Una valida e gustosa opzione che mette d’accordo grandi e piccini, onnivori e vegani. Questo piatto infatti può essere preparato con largo anticipo, magari anche nelle ore serali dove le temperature sono leggermente inferiori. In più, può essere condito a seconda dei gusti ed anche direttamente nel piatto singolo.

Lettura consigliata

Non solo pomodoro e mozzarella per questa caprese ma un ingrediente segreto che la renderà irresistibile.