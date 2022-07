Molti di noi, quando si parla di pulizie domestiche, hanno problemi comuni che si ripresentano a livello quotidiano. Prendersi cura della propria casa, igienizzarne ogni angolo e farla risplendere, infatti, non è assolutamente un gioco da ragazzi. Anzi, si tratta di un’operazione davvero complicata da mettere in atto che a volte può richiedere ore e fatica. In particolar modo, ci sono alcune zone del nostro appartamento ancora più complesse da pulire rispetto ad altre. E, in questo caso, dovremmo provare ad attrezzarci, scovando segreti che vengono dalle vecchie generazioni e che potrebbero darci una grande mano.

Ecco come far splendere la casa seguendo i consigli delle vecchie generazioni

Una delle aree sicuramente più complicate da pulire quando si parla della casa è il pavimento. Il suolo del nostro appartamento, infatti, si sporca in men che non si dica. E spesso rende vane le ore che abbiamo passato a igienizzarlo, con l’obiettivo di farlo risplendere per giorni. Ma è proprio in questa situazione che dovremmo attrezzarci al meglio. E, in particolar modo, dovremmo provare alcune tecniche davvero ingegnose per farlo diventare lucido come mai prima di adesso. Per esempio, quando lo laviamo, potremmo provare ad utilizzare l’olio essenziale di primula, ottimo sgrassante dall’odore davvero fantastico. O ancora, potremmo puntare su un ingrediente poco conosciuto ma davvero formidabile: la verbena.

Puliamo velocemente il nostro pavimento che rimarrà pulito e lucido per giorni grazie a questo trucco geniale

In questo caso, procuriamoci dell’acqua, dell’aceto e delle foglie di verbena. Mettiamo a bollire l’acqua in un pentolino e, quando avrà raggiunto il punto di ebollizione, versiamo un cucchiaio di aceto bianco. Adesso, mettiamo a bollire anche le foglie di verbena secche e sminuzzate e lasciamo cuocere per circa una ventina di minuti. Quando sarà trascorso il tempo necessario, spegniamo il fornello e lasciamo raffreddare il nostro composto per qualche ora. Quando andremo a lavare il pavimento, versiamone un paio di cucchiai nell’acqua del mocio per ogni stanza. Puliamo il tutto e guardiamo il risultato. Noteremo che, oltre al profumo buonissimo della verbena che si spanderà per tutta casa, ci saranno delle differenze abbastanza sostanziali.

Dunque, da oggi in questo modo puliamo velocemente il nostro pavimento che rimarrà pulito e splendente per diverso tempo. E noi sicuramente avremo più tempo libero e potremo rilassarci decisamente di più, senza avere la preoccupazione delle pulizie.

Lettura consigliata

L’elemento segreto che ci aiuterà come non mai ad eliminare tracce di sporco e muffa dalle fughe delle piastrelle e che abbiamo già in casa