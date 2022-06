Le nuove tendenze in fatto di moda ci stanno spingendo sempre di più ad abbandonare il reggiseno. Sicuramente una bella comodità. Ma quando l’età avanza e magari abbiamo già sottoposto il nostro corpo a dure prove, tra gravidanze e allattamento, potrebbe non farci sentire a nostro agio l’idea di non avere questo fedele alleato, da sempre simbolo di sensualità e femminilità. E spesso, è anche difficile scegliere quello più adatto, perché i nuovi trend della moda propongono maglie e vestiti che rischiano di renderlo troppo visibile, con spalline antiestetiche che sbucano fuori, o gancetti in bella vista sulla schiena.

Le varie tipologie di reggiseno

Dobbiamo, prima di tutto, calcolare senza errori taglia e coppa del nostro reggiseno e poi scegliere la tipologia. Esistono, fortunatamente, una moltitudine di reggiseni per tutti i gusti e le necessità. Quelli pensati per un seno grosso e cadente, quelli Wonderbra per valorizzare il seno più piccolo, quelli a fascia per i top senza bretelle e quelli sportivi, di gran sostegno durante la palestra, per evitare di vedersele saltare da tutte le parti. Oggi scopriremo quale tipologia scegliere in base alla nostra scollatura.

Senza ferretto o a balconcino il reggiseno giusto anche a 50 anni ce lo suggerisce questo dettaglio del nostro outfit

La scollatura è un dettaglio davvero sexy. Non occorre avere una taglia importante di reggiseno. Infatti, per chi ha un seno più piccolo, esistono maglie ed abiti con profonde scollature sulla schiena. Per questa tipologia di scollatura sono perfetti i reggiseni adesivi: sono vere e proprie coppe in silicone che si adagiano sul seno, aderendo perfettamente alla pelle. Non danno molto sostegno, per cui, in alternativa, va bene anche un nastro adesivo apposito, per modellare il seno come preferiamo e per avere un maggiore senso di affidabilità. Se invece la scollatura è davanti, andranno bene i reggiseni a triangolo.

Attenzione però, perché se abbiamo un seno importante, saranno da preferire i modelli deep plunge, con tanto di spalline per sorreggere meglio il seno. Questo tipo di reggiseno è caratterizzato da un profondo scollo a V. Sotto le camicie sono molto sexy anche le bralette, quei reggiseni in pizzo o decorati, da far uscire dalla scollatura per conferire un look più sensuale.

Per ogni look la scelta giusta

Più facile la scelta per abiti con scollo a cuore o senza bretelle. In questo caso la scelta migliore sono i reggiseni a balconcino. Per top e vestiti con scollatura all’americana (con spalline decentrate, più vicine al collo che alle spalle) basterà incrociare le bretelle del reggiseno sul retro, se removibili. Altrimenti, esistono delle pratiche clip nascondi reggiseno, che si attaccano alla schiena e dove si incastrano le bretelle, nel caso in cui queste non siano removibili. Questa soluzione è anche molto economica. Insomma, che sia senza ferretto o a balconcino il reggiseno giusto è facile da scegliere, ma la cosa più importante è trovare una soluzione che ci faccia sentire comode e a nostro agio, visto che, fortunatamente, non è mai morto nessuno per aver intravisto una spallina da sotto un vestito.

