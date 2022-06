Lavorare e studiare sono attività senza dubbio importanti ma che impegnano notevolmente la mente e il corpo. Per ricaricarci abbiamo bisogno di attività di svago. L’occasione giusta può essere un ponte festivo, un weekend ma anche solo un sabato libero. In base ai gusti personali e alla nostra dose di curiosità potremmo scegliere una bella località dove andare. Si può viaggiare da soli, in coppia, con un gruppo di amici o insieme alla famiglia. L’Italia per fortuna è un Paese ricco di spunti per una vacanza rilassante e low cost.

Alla scoperta del Molise

Ci sono tanti posti rinomati e famosi da poter visitare, ma se cerchiamo posti tranquilli ed economici potremmo andare in Molise. Questa bella Regione italiana ospita tante belle località tutte da scoprire. Cominciamo con Oratino. Questo è uno dei borghi più belli d’Italia e sorge nella valle del Biferno, in provincia di Campobasso. La sua posizione su una rupe permette una visuale mozzafiato su molte zone molisane e del basso Abruzzo. Il centro storico medievale è ben mantenuto, con vie e case caratteristiche. Notevoli il Palazzo Giordano del XV secolo e le chiese, tra cui Santa Maria Assunta con un dipinto della Madonna della fine dell’ XVIII secolo. Poco distante dal centro abitato c’è la Rocca, antica torre d’avvistamento.

Carpinone

Rimanendo in Molise ci si può spostare in provincia di Isernia. Qui c’è un’altra piccola realtà da scoprire, Carpinone. Il centro storico di questo borgo medievale è caratterizzato da due mura. Una cinta muraria protegge l’abitato e l’altra il castello Caldora. Di origine medievale, col tempo è divenuto residenza di pregio e rimangono tre delle sue cinque torri. Intorno al borgo si può vivere la natura esplorando il bosco. Si rimarrà poi incantati dalle cascate di Carpinone e da quella dello Schioppo.

Per una vacanza rilassante e low cost in Italia questa Regione ha borghi medievali e cascate oltre a splendide spiagge

Trekking e cicloturismo, percorrendo magari le antiche vie della transumanza, i tratturi, sono solo alcune delle attività che i turisti possono fare in Molise. Se vogliamo trascorrere delle ore al mare, questa regione posta tra Abruzzo e Puglia si affaccia sull’Adriatico. Sulla costa ci sono tante belle spiagge, anche libere, a volte a ridosso della natura selvaggia. La sabbia è bianca e l’acqua dove tuffarci è invitante e limpida.

Tra tante possiamo scegliere di andare in una delle seguenti spiagge:

spiaggia Sant’Antonio nei pressi di Termoli;

Marina di Montenero di Bisaccia;

Marina di Petacciato.

In conclusione, questa piccola Regione italiana nasconde tanti tesori da scoprire, magari in un weekend primaverile o estivo.

