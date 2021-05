È arrivata la bella stagione e siamo alle prese con il tanto temuto cambio di armadio. In un cassetto abbiamo trovato alcuni vecchi reggiseni che non usiamo da tempo e stiamo per buttarli. Fermiamoci. Stiamo commettendo un grave errore. Diamo un tocco di colore e di classe alla casa con queste fantastiche idee per riciclare vecchi reggiseni.

Creiamo borse e porta monete

Con il nostro vecchio reggiseno preferito possiamo realizzare delle borse coloratissime. Tagliamo le bretelle e cuciamo tra loro le coppe. A questo punto aggiungiamo una cerniera sull’apertura e riutilizziamo le bretelle come manico. Per dare un ulteriore tocco di classe possiamo aggiungere adesivi, paillettes e pendenti.

Con un procedimento simile potremo creare un porta monete davvero glamour. Tagliamo le bretelle del reggiseno, misuriamo le coppe e compriamo una chiusura clic clac delle stesse dimensioni. A questo punto cuciamo le due coppe seguendo la linea del ferretto e la chiusura sulla parte superiore. Dopo aver ritagliato le parti in eccesso inseriamo un sacchettino di cotone per contenere le monete.

Diamo un tocco di colore e di classe alla casa con queste fantastiche idee per riciclare vecchi reggiseni: costruiamo dei porta fiori e dei sacchetti profumati

Se le coppe sono abbondanti e i ferretti resistenti possiamo creare dei fantastici e originali porta fiori da parete. Ci basterà infilare le bretelle in un gruccia solida e appoggiare i vasetti dentro le coppe. Attacchiamo al muro con un chiodo e il gioco è fatto.

Un altro metodo ingegnoso per riciclare i reggiseni è quello di creare dei sacchetti profumati. Uniamo le due coppe con ago e filo e inseriamo nel sacchetto dei fiori secchi profumati o del riso con un olio essenziale. Le nostre stanze avranno un aroma irresistibile.

Se “diamo un tocco di colore e di classe alla casa con queste fantastiche idee per riciclare vecchi reggiseni è stato utile“ consigliamo anche “è incredibile pensare che qualcuno butti via i blister dei medicinali dopo aver scoperto quante cose possiamo farci”.