Non capita spesso perché le mele vanno a ruba ma se dovessimo avanzarne qualcuna ormai troppo matura ecco cosa fare. Le mele sono un meraviglioso frutto di stagione che è un portento per la salute. Sebbene Guglielmo Tell e suo figlio, Eva e Biancaneve potrebbero sollevare dei dubbi a riguardo, la mela fa bene e forse scaccia il medico di torno. È un frutto che non contiene grassi né proteine. Sarebbe indicata per le diete ipocaloriche per le poche calorie e il basso contenuto di zuccheri. Inoltre è ricca di Sali minerali e di vitamine del gruppo B ma è anche il frutto più versatile in cucina ed in pasticceria. Sarebbe veramente un peccato sprecare anche solo una mela perché diventata vecchia o troppo matura.

Senza farne marmellata o frutta cotta, recuperiamo le mele vecchie o troppo mature con queste ricette incredibili e gustosissime

La prima ricetta che vedremo per riutilizzare le mele vecchie è una preparazione di origine americana. L’apple butter o burro di mele è una crema gustosissima che si può utilizzare anche con le mele vecchie. Otterremo un crema densa e liscia, spalmabile sul pane o da mangiare in purezza.

Ricetta del burro di mele:

Ingredienti:

1,5 kg di mele;

60 grammi di zucchero bianco;

60 grammi di zucchero di canna;

un cucchiaino raso di cannella;

l’estratto di una bacca di vaniglia;

una punta di cucchiaino di sale.

Procedimento:

Mettiamo le mele sbucciate, senza torsolo e fatte a fette in una pentola di coccio. Aggiungiamo tutti gli ingredienti. Cuociamo per dieci ore a fuoco lento e mescoliamo di tanto in tanto. Dovrà raggiungere una colorazione marroncina. Per togliere i grumi passiamo il composto al mixer. Mettiamo il composto ottenuto in frigorifero e consumiamo in giornata. Altrimenti possiamo congelarlo nelle formine per il ghiaccio, pronto all’uso.

Mele saltate in padella

Le mele saltate in padella assomigliano molto al ripieno dello strudel ma senza la pasta sfoglia. Vediamo come si preparano.

Ingredienti:

4 Mele tagliate a cubetti;

una noce di burro;

2 cucchiai di zucchero;

100 grammi di amaretti;

80 grammi di uva sultanina;

2 cucchiai di liquore all’amaretto (opzionale).

Mettiamo ad ammorbidire l’uva sultanina in una ciotola d’acqua. Nel frattempo sbricioliamo gli amaretti. Mettiamo tutti gli ingredienti in padella compresa l’uva passa asciugata e facciamo cuocere a fuoco basso per 10 minuti. Se vogliamo possiamo dare un tocco in più, sfumando con due cucchiai di liquore all’amaretto. Potremo servire ancora calde con una pallina di gelato.

Senza farne marmellata o frutta cotta ecco due idee originali e gustose.

