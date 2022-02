Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato il 23 dicembre scorso sono stati stabiliti i criteri per il rilascio della Carta europea della disabilità. Si tratta di un documento che consentirà a tutti i cittadini con disabilità di accedere più facilmente a beni e/o servizi. Finalmente invalidi e titolari di Legge 104 potranno presentare l’istanza all’INPS per ottenere la Carta Europea. A renderlo noto è l’Istituto Previdenziale con il messaggio n. 853 del 22 febbraio 2022. In particolare l’INPS comunica che il cittadino accedendo sul suo sito web potrà presentare la domanda per ottenere la Carta europea della disabilità. Grazie a questo servizio si mira ad una maggiore inclusione delle persone con disabilità nella vita sociale e culturale dei paesi europei. Ciò in quanto la Card dovrebbe essere uguale in tutti i Paesi aderenti.

Ecco chi potrà presentare la domanda

I soggetti legittimati a presentare la domanda sono:

gli invalidi civili minorenni;

gli invalidi civili maggiorenni con invalidità certificata superiore al 67%;

titolari di indennità di accompagnamento;

cittadini con certificazione ai sensi dell’art.3 co.3 della Legge n.104/92;

ciechi civili;

invalidi e inabili ai sensi della Legge n.222/1984;

invalidi sul lavoro con invalidità certificata maggiore del 35%;

sordi civili;

invalidi sul lavoro con invalidità titolari dell’assegno per l’assistenza personale e continuativa o con menomazioni dell’integrità psicofisica;

cittadini titolari di trattamento di privilegio ordinari e di guerra.

Invalidi e titolari di Legge 104 potranno avere gratuitamente questa Carta presentando solo un’autodichiarazione anche per minori

I cittadini potranno accedere alla procedura dal sito web dell’INPS mediante SPID di livello 2, CIE o CNS. Dopo l’accesso, la procedura visualizzerà automaticamente i dati anagrafici presenti negli archivi dell’INPS nonché l’indirizzo di residenza del richiedente. L’interessato dovrà poi fornire una fotografia a colori in formato tessera che verrà poi stampata sulla Carta. Nonché l’indirizzo presso cui sarà recapitata la Carta, qualora sia diverso da quello noto all’INPS.

Infine gli interessati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in possesso di verbali cartacei antecedenti al 2010 attestanti l’invalidità. O, in alternativa, dichiarare di essere stati riconosciuti invalidi da sentenze o decreti di omologa a seguito di un contenzioso giudiziario.

Nel caso di minori con disabilità, dovranno essere i genitori o chi esercita la funzione di tutore o amministratore di sostegno a presentare la domanda. A tal fine dovranno utilizzare la delega dell’identità digitale in uso o le credenziali d’identità digitale del minore.

Il cittadino potrà servirsi anche di associazioni rappresentative delle persone con disabilità abilitate dall’INPS all’utilizzo del canale telematico. Finalmente invalidi e titolari di Legge 104 potranno ottenere la Carta europea della disabilità grazie alla quale potranno accedere a vari servizi gratuiti o scontati.

