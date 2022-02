Ci sono odori e sapori che ci ricordano l’infanzia. A casa dei nonni o nella propria, si potevano trascorrere momenti sereni arricchiti da tanti buoni piatti. Se si aveva l’orto, poi, il sapore era davvero speciale. Il profumo sprigionato dai dolci fatti in casa, in particolare, era la promessa di una merenda golosa a cui nessuno sapeva rinunciare. Tra i frutti più usati per i dolci casalinghi c’è la mela. Oltre a torte e marmellata, le mele possono essere un ingrediente ottimo per svariati altri tipi di preparazioni dolci. Basta pensare allo strudel, alle mele cotte con lo zucchero o a certi biscotti ripieni.

Una ricetta veloce con questo frutto è la seguente, con 6 mele, 200 grammi di cioccolato fondente e granella di nocciole e pistacchio. Tritare la frutta secca, poi sciogliere il cioccolato e lavare le mele. Private di semi e torsolo, tagliarle a fette e inserirvi un bastoncino da spiedino. Ora basterà immergere le fettine prima nel cioccolato fuso e poi nella granella. Disporre i bastoncini di mela su un vassoio con carta forno e poi servirli, magari mettendoli dentro dei bicchieri.

Oltre a torte e marmellata ecco altre ricette veloci e golose con le mele insieme a cioccolato e spezie profumate

Questa, invece, è la ricetta delle barrette con le mele:

2 mele Golden;

40 g di farina 00;

40 g di zucchero;

zenzero in polvere.

Per la base:

125 g di farina 00;

115 g di burro;

50 g di zucchero.

Per lo streusel:

100 g di zucchero;

90 g di burro;

60 g di corn flakes;

60 g di farina;

cannella e noce moscata.

Impastare gli ingredienti per la base, fare un panetto e metterlo in frigo. In una ciotola mettere burro e zucchero per lo streusel, poi le spezie, la farina e alla fine i corn flakes. Mescolare e porre in frigo. Sbucciare le mele, tagliarle a fettine e aggiungere zucchero, farina e zenzero. Riprendere l’impasto della base e stenderlo in forma quadrata su una carta forno in una teglia. Disporvi le mele. Prendere lo streusel e sbriciolarlo sopra. Cuocere in forno a 175 gradi per 30 minuti. Appena il dolce è freddo, dividerlo in 8 parti. Le barrette si possono arricchire con caramello. Bollire 100 grammi di zucchero in qualche cucchiaio di acqua. Spegnere, aggiungere 50 ml di panna, del burro e mescolare. Poi versare sulle barrette.