La frittata è una gustosa preparazione e si inserisce nella categoria dell’ultimo minuto. Alle volte, basta un uovo e una cipolla per svuotare il frigorifero e portare in tavola qualcosa di veloce e saporito. Essendo una ricetta facile e veloce da preparare, si presta a migliaia di varianti. Tuttavia, parlare di frittata senza uova, ovvero senza il suo ingrediente base, sembra quasi un’assurdità. Per fortuna, la cucina ci mette a disposizione una varietà d’ingredienti, capaci di svolgere la stessa funzione di quelli base. Le uova nella frittata fanno da legante agli altri componenti della ricetta. Tuttavia, con altri ingredienti, possiamo facilmente sostituirle. Ad esempio, spesso usiamo la farina di ceci, ma possiamo sostituire anche questo ingrediente. Infatti, senza farina di ceci né uova, possiamo preparare una gustosa frittata, che scalderà le nostre giornate invernali.

Sapori d’inverno

Spesso, durante la preparazione della frittata, mixiamo tutto ciò che abbiamo a disposizione nel nostro frigorifero. Altre volte, seguiamo la stagionalità dei prodotti e optiamo per un ripieno fatto con delicate verdure. In questa ricetta, uniremo la dolcezza dei pinoli e il sapore speziato del guanciale alla delicatezza della bietola.

Andiamo a vedere gli ingredienti per preparare una golosa frittata per 4 persone:

80 g di farina di grano saraceno;

100 g di farina 0;

300 ml di acqua;

300 g di bietole;

50 g di guanciale;

50 g di pinoli;

1 spicchio di aglio;

sale, pepe q.b;

noce moscata, olio extravergine d’oliva q.b.

Senza farina di ceci né uova, si scioglie in bocca questa morbida frittata invernale che conquisterà gli ospiti al primo morso

In una ciotola mescoliamo le 2 farine, aggiungiamo un pizzico di sale, noce moscata e pepe. Aggiungiamo due cucchiai d’olio e l’acqua a filo, mescolando il composto con una frusta. Quando avremo ottenuto una pastella liscia e morbida, la lasciamo riposare per circa 30 minuti.

Nell’attesa, puliamo e sciacquiamo le bietole sotto il getto d’acqua corrente, infine le asciughiamo. In una padella, aggiungiamo un cucchiaio d’olio e lasciamo soffriggere l’aglio fino a doratura. Aggiungiamo, poi, il guanciale e lasciamo che si sciolga per bene, infine lo poggiamo su un piatto. Nella stessa padella aggiungiamo le bietole, precedentemente sminuzzate, e le lasciamo cuocere per circa 10 minuti. Trascorso il tempo, aggiungiamo i pinoli e il guanciale alle bietole e lasciamo amalgamare gli ingredienti per qualche minuto in padella.

Ritocchi finali

Spegniamo la fiamma e riprendiamo la pastella, a cui uniamo il ripieno, e amalgamiamo il tutto con una spatola. Scaldiamo una padella antiaderente con un filo d’olio e quando questo sarà ben caldo, versiamo l’impasto della frittata. Cuociamo la frittata a fiamma bassa con il coperchio per circa 8 minuti, fino a doratura. Aiutandoci poi con un piatto piano, giriamo la frittata e proseguiamo la cottura con il coperchio. Quando la frittata sarà pronta, la lasciamo intiepidire per qualche minuto, infine la tagliamo a spicchi e la serviamo in tavola. Per esaltare ancor di più il gusto della frittata, possiamo accompagnarla con delle delicate e dolci composte della nonna.

