La Sacher è forse la torta al cioccolato più famosa al Mondo. Fa parte della storia di Vienna come il Palazzo Imperiale o il Duomo di Santo Stefano. Ma qual è l’origine di questo dolce tanto famoso? Siamo nel 1830 a Vienna, alla corte del cancelliere Von Metternich, uno degli uomini più potenti d’Europa. Un giovane pasticciere che lavorava a corte cercava ogni giorno di soddisfare il palato esigente del cancelliere e inventava dolci golosissimi e raffinati. Un giorno creò una torta al cioccolato leggera e morbidissima farcita di marmellata di albicocche e ottenne finalmente tanti complimenti. La ricetta originale è top secret ed è depositata all’ Hotel Sacher. Con due piccoli segreti possiamo realizzare a casa una Sacher nella maniera più fedele possibile.

Cioccolato e albicocche

Secondo un noto attore la Sacher migliore è quella dove non sappiamo mai dove mettono la marmellata di albicocche.

Ingredienti:

6 uova;

150 g di burro;

220 g di zucchero;

180 g di farina;

130 g di cioccolato fondente per l’impasto;

1 bustina di vanillina;

1 cucchiaino di lievito;

un pizzico di sale;

200 g di cioccolato fondente per la copertura;

200 g di confettura di albicocche;

una tazzina d’acqua e due cucchiai di liquore di albicocche per la bagna;

panna montata q.b.

Noi abbiamo messo tra gli ingredienti il lievito, che manca nella ricetta originale, ma serve per dare maggiore leggerezza all’impasto e abbiamo aggiunto una tazzina d’acqua aromatizzata con due cucchiai di marmellata di albicocche da usare come bagna. Questi due piccoli accorgimenti renderanno la torta più simile all’originale.

Con due piccoli segreti possiamo realizzare a casa una perfetta torta Sacher scenografica e deliziosa

Prepariamo la torta lavorando il burro a crema con 80 grammi di zucchero. Aggiungiamo gradualmente il pizzico di sale, la vanillina e i tuorli uno per volta. Sciogliamo a bagnomaria il cioccolato fondente e incorporiamolo alla crema di burro. Montiamo a neve gli albumi con 140 grammi di zucchero e uniamo delicatamente al composto. A questo punto incorporiamo delicatamente la farina e il lievito mescolando dal basso verso l’alto per non far smontare il composto.

Versiamo l’impasto in uno stampo a cerniera di 24 centimetri di diametro rivestito di carta da forno. Cuociamo in forno preriscaldato a 180 gradi per 45 minuti circa. Lasciamo raffreddare la torta e tagliamola a metà orizzontalmente. Bagniamo leggermente i due strati con la bagna e farciamo con metà della confettura di albicocche precedentemente intiepidita. Ricomponiamo la torta e spennelliamo con la restante confettura. Sciogliamo a bagnomaria il cioccolato con un pezzettino di burro e versiamolo sulla torta aiutandoci con un spatola per uniformarlo. Lasciamo raffreddare in frigorifero per circa un’ora. La Sacher va servita con un ciuffo di panna montata posta a lato della fetta.

