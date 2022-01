Spesso quando pensiamo ad un piatto semplice, veloce e svuota frigo ci viene in mente la frittata. Con pochi ingredienti a disposizione, alle volte con appena 1 uovo e un pizzico di sale, possiamo realizzare una rapida preparazione. Tuttavia, non sempre il risultato è quello sperato. Banalmente, la frittata viene considerata una preparazione semplice da realizzare. Ovviamente, così non è, anzi, preparare una frittata senza imperfezioni è una vera e propria sfida. La frittata è un’arte e come tale necessita di precisione e pazienza. Spesso sottovalutiamo questo aspetto, dando per scontato alcuni passaggi. Pertanto, nella migliore delle ipotesi, la nostra frittata si sfalderà in padella prima di finire nel piatto. Nella peggiore, invece, rimarrà attaccata alla padella bruciandosi e facendoci faticare per rigirarla su se stessa. In questi casi, spesso, diamo la colpa alla padella dell’insufficiente risultato ottenuto.

Piccoli accorgimenti per una frittata da Oscar

Ancora una volta la nonna ci tramanda interessanti trucchetti per combattere le problematiche in cucina. Ovviamente, dobbiamo cominciare dai passaggi preliminari necessari per realizzare un’ottima frittata. Prima di tutto, dobbiamo utilizzare la corretta quantità di uova. Più che regolarci in base alle persone che mangeranno la frittata, dobbiamo valutare la grandezza della padella. Le uova, poi, non vanno sbattute per troppo tempo e la padella deve essere calda a sufficienza, prima di accogliere il composto. Per ultimo, dobbiamo evitare di amalgamare gli ingredienti a caso. Infatti, per ogni ingrediente dovremo rispettare i tempi di cottura e lo andremo ad amalgamare al composto di uova, solo e soltanto quando si sarà freddato.

Sono questi gli incredibili trucchetti della nonna per non fare attaccare la frittata alla padella

I consigli precedenti sono utili a far sì che la nostra frittata non si sfaldi in cottura. Dopo aver risolto questa problematica preliminare, possiamo passare alla fase successiva, andando a descrivere gli accorgimenti utili per non far attaccare la frittata alla padella. I rimedi descritti sono utili sia per la padella antiaderente che per una normale padella in acciaio.

Un trucco usato dalle nonne consiste nello smaltare con un goccio d’olio l’intera superfice della padella, aiutandoci con della carta assorbente. Come per altre preparazioni, sarà importante valutare la cottura dell’olio prima immergere la frittata in padella. In questo caso dovremo intingere la forchetta con un po’ di composto e tuffarlo nell’olio in padella. Se il composto comincia a sfrigolare, vorrà dire che l’olio avrà raggiunto la temperatura ideale.

Rimedi alternativi

Altro rimedio della nonna consiste nel porre una manciata di pangrattato nell’olio in padella un attimo prima di unire il composto. Il pangrattato diventerà una sorta di scudo per la frittata, così da farla scivolare al meglio nella padella.

Un ultimo trucco va eseguito direttamente in cottura. Infatti, muovendo la padella se dovessimo notare che la frittata fatica a spostarsi, dovremo coprirla per qualche minuto con un coperchio ampio. In questo modo, il vapore che si sprigionerà all’interno della padella ci aiuterà a staccare dal fondo la frittata.

Sono questi gli incredibili trucchetti della nonna per non fare attaccare la frittata alla padella e per cercare di salvare la nostra cena.

