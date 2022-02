Carciofi, bietole e pochi altri ingredienti per preparare questa facile torta rustica invernale perfetta per i nostri aperitivi

La cucina tradizionale ci tramanda, generazione dopo generazione, ricette interessanti da replicare. Spesso, mescolando gli ingredienti, possiamo variare le preparazioni e portare in tavola ricette deliziose e innovative. Ai fornelli, infatti, ci piace realizzare dei mix appetitosi, soprattutto quando cuciniamo per deliziare il palato dei nostri ospiti. Spesso, nella preparazione degli aperitivi, andiamo alla ricerca dell’innovazione per sorprendere gli amici o i nostri cari. Fortunatamente, la stagione invernale ci offre ingredienti gustosi da valorizzare al meglio. E infatti, con carciofi, bietole e pochi altri ingredienti saporiti e delicati, possiamo stupire i nostri amici con una gustosa torta rustica.

Delicato spuntino

La torta rustica è una preparazione salata della nostra tradizione. Nella sua realizzazione, ci divertiamo ad accostare golosi e colorati ripieni. Inoltre, molte volte rappresenta l’alternativa ideale per accompagnare fantasiosi aperitivi. In questa ricetta, allora, andremo a preparare la torta rustica con bietole e carciofi.

Vediamo, dunque, gli ingredienti e la preparazione per una tortiera da 24 cm:

1 kg di bietole;

10 carciofi;

150 g di pecorino grattugiato;

50 g di burro;

1 cipolla;

100 g di pinoli;

100 g di olive nere denocciolate;

80 g di mollica di pane;

½ bicchiere di latte;

500 g di farina;

olio extravergine d’oliva, sale, noce moscata q.b.

Cominciamo la ricetta dalla preparazione del ripieno. Puliamo le bietole eliminando la parte più dura, staccando le foglie e lavandole sotto il getto d’acqua corrente. Lasciamole cuocere in una pentola colma d’acqua per circa 10 minuti. Trascorso il tempo, scoliamole, strizziamole e tritiamole. Ora, passiamo alla pulizia dei carciofi: rimuoviamo le punte e le foglie esterne più dure, infine tagliamoli a fette sottili. Sbucciamo, quindi, la cipolla e sminuzziamola finemente, mettiamola poi in una casseruola con un cucchiaio d’olio e 30 g di burro. Lasciamo che si ammorbidisca per qualche minuto, uniamo i carciofi e lasciamo rosolare gli ingredienti a fuoco medio. Infine, aggiungiamo le bietole tritate, i pinoli, le olive e lasciamo cuocere il tutto per circa 20 minuti.

Nel frattempo, in una ciotola lasciamo ammorbidire la mollica di pane nel latte. Trascorsi i 20 minuti, strizziamo la mollica di pane e la aggiungiamo in padella con un filo d’olio, sale e noce moscata. Mescoliamo, infine, per far amalgamare al meglio gli ingredienti e spegniamo la fiamma.

Prepariamo la pasta e componiamo la torta rustica

Sistemiamo la farina a fontana sul nostro piano da lavoro e versiamo un filo d’olio al centro, un pizzico di sale e una tazza d’acqua fredda. Lavoriamo energicamente l’impasto, fino ad ottenere un panetto liscio e omogeneo. Ora, dividiamo l’impasto in 2 parti: una più piccola rispetto all’altra e, con un mattarello, ricaviamo due dischi di sfoglia sottili. Ricopriamo una tortiera con della carta forno, imburriamola leggermente e sistemiamo al suo interno il disco più grande. Versiamo, quindi, il ripieno e lo sistemiamo con una spatola. Ricopriamo il ripieno con la sfoglia più piccola, pizzicando con i lembi di una forchetta la superfice. Infine, spennelliamo d’olio la superfice e inforniamo la torta rustica a 180°C per circa 30 minuti.

