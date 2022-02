Il cioccolato piace praticamente a tutti. È davvero difficile trovare qualcuno che non lo apprezzi. Anche i meno golosi, si lasciano tentare da una pralina o da un sofisticato cubetto di fondente. I dolci al cioccolato sono, quindi, i più amati.

Avere in casa una torta al cioccolato fa sempre comodo. È buona a colazione, ma anche a merenda, accompagnata magari da un tazza di buon tè fumante. Non c’è bisogno di acquistarla in pasticceria o in forneria.

A volte, infatti, può essere piacevole mettersi a fare una torta. Specie durante il weekend, magari facendosi aiutare dai bambini. È un piacevolissimo momento di condivisione. Molto spesso, però, non si ha granché tempo e quindi vi si rinuncia. Ma è un vero peccato, anche perché ci sono dolci davvero semplici e veloci da fare. Un esempio eclatante sono questi cubotti ricotta e cioccolato che si sciolgono in bocca.

Nel presente articolo andremo a suggerire un’altra ricettina davvero semplice e soprattutto veloce.

Come preparare una golosa torta al cioccolato in padella, morbida e umida, senza burro né uova e in soli 15 minuti

La torta che andremo a preparare richiede pochi ingredienti e pochissimo tempo. È leggerissima perché non prevede molti grassi e si cuoce in padella. Non serve quindi neppure accendere il forno. Mettiamoci quindi subito all’opera.

Ingredienti

100 g di farina;

100 g di zucchero semolato, bianco o di canna, a piacere;

120 ml di latte (anche di riso, di soia o di avena in caso di intolleranze);

50 g di cacao amaro in polvere;

1/2 bustina di lievito.

Procedimento

Prendere una ciotola e versarvi la farina, lo zucchero, il lievito e il cacao tutti ben setacciati. Nel frattempo, far scaldare un po’ il latte. Dovrà essere tiepido. Non deve bollire. A questo punto, aggiungerlo quindi poco per volta continuando a mescolare con una frusta facendo attenzione ad evitare grumi. Dovremo ottenere un composto liscio ed omogeneo.

Una volta fatto ciò, prendere una padella che misura 24 cm di diametro e rivestire il forno con della carta da forno. Versarvi sopra il composto e distribuirlo per bene. Mettere sul fuoco e accendere il gas mantenendo la fiamma molto bassa. Coprire con un coperchio e far cuocere per un quarto d’ora. Trascorso tale tempo, dare una controllata e, se necessario, fare anche la prova dello stecchino. La torta dovrebbe essere cotta. Tuttavia, si può lasciare altri 5 minuti. Quando pronta, far raffreddare direttamente nella pentola.

Tutto qui. Abbiamo così visto come preparare una golosa torta al cioccolato in pochissimo tempo. Per una preparazione ancor più golosa, ricoprire con del cioccolato fuso, oppure, servire con un ciuffetto di panna montata.

Approfondimento

Leggera come una piuma questa morbidissima torta al limone e ricotta conquista al primo morso e si prepara in 5 minuti