A volte cimentarsi nella cucina dei dolci con una ricetta diversa dal solito può essere fonte di vera soddisfazione. Soprattutto quando, magari, riusciamo a sopperire alla mancanza di alcuni ingredienti sostituendoli con altri. Che riescono a dare quel tocco di gusto in più al nostro dolce, senza farci rimpiangere ciò che manca. Possiamo provare, ad esempio, a cimentarci con la preparazione di una particolare torta caprese. Questa sarà senza burro e uova ma con miele e limone, una coppia certamente inusuale insieme in un impasto. Ma non per questo meno gustosa di quanto previsto dalla ricetta classica. La torta si prepara molto facilmente mescolando tra loro una serie di ingredienti. Per la cottura sarà necessario preriscaldare il forno.

Per realizzare dunque questo dolce goloso e profumato avremo bisogno di questi ingredienti:

150 g di zucchero bianco;

200 g di farina 00;

15 g di lievito per dolci;

50 g di farina di mandorle;

250 ml di acqua;

80 g di olio di semi;

2 limoni;

1 cucchiaio di miele d’acacia;

zucchero a velo q.b.

Senza burro e uova ma con miele e limone questa deliziosa torta caprese facile da preparare per la colazione

Per preparare la caprese miele e limone setacciamo la farina 00 in una ciotola con il lievito. Aggiungiamo la farina di mandorle e lo zucchero e mescoliamo con una frusta. Prendiamo il limone, tagliamolo a metà e spremiamo ognuna di esse nello spremiagrumi. Teniamo da parte il succo di limone e grattugiamo la scorza dell’altro agrume. Torniamo al composto, aggiungiamo l’acqua, l’olio, il succo di un limone e la scorza dell’altro e il cucchiaio di miele. Mescoliamo al fine di ottenere un preparato omogeneo e versiamo in uno stampo da torte rivestito di carta da forno.

Inseriamo in forno preriscaldato per 40 minuti a 180°. Trascorso il tempo, preleviamo la torta e adagiamola sul tavolo a raffreddare, prima di toglierla dallo stampo. Quando fredda, preleviamola e decoriamo spolverando dello zucchero a velo sulla superficie. Possiamo gustare una fetta di questa golosa torta caprese al miele e limone a colazione con una tazza di latte caldo. O anche a merenda, accompagnata da una tazza di tè.

