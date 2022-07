L’arte della produzione di saponi ha origini antichissime. Egizi, Romani e popoli di altre epoche avevano trovato il modo di creare dei saponi fai da te. Quest’arte artigiana è arrivata fino ai giorni nostri e ha permesso poi la creazione di tutta l’industria cosmetica. Allora, perché non tornare alle origini e creare dei saponi più naturali e biologici? Se funzionavano un tempo, perché dovremmo accontentarci di prodotti chimici creati in laboratorio? Con un po’ di manualità e la giusta ricetta potremo avere il nostro sapone personale. Magari aggiungendo una fragranza che ci piace e che ci contraddistingue.

Basta con il sapone di Marsiglia, ecco come fare il sapone biologico in casa con pochi ingredienti naturali ed economici

Prima di mischiare gli ingredienti muniamoci di guanti e mascherina protettiva. Dopodiché possiamo cominciare a realizzare il nostro sapone casalingo veloce e pratico. Al contrario del sapone di Aleppo che richiede un anno di stagionatura, questo sapone è pronto dopo 40 giorni circa.

Ingredienti:

700 g di olio EVO;

foglie di alloro;

bacche di ginepro;

88 g di soda caustica;

200 g di acqua.

Procedimento

Prima di tutto mettiamo le foglie d’alloro e le bacche di ginepro nell’olio EVO a freddo. Abbondiamo con le quantità, sono questi ingredienti che daranno l’aroma al nostro sapone. Cuociamo a bagnomaria a fuoco lento per circa 3 ore, dopodiché trasferiamo in una ciotola. Utilizziamo uno scolapasta per suddividere le foglie dall’olio e lasciamole scolare per una notte. Il giorno successivo filtriamo l’olio e passiamo al passaggio successivo.

Muniti dei dispositivi di protezione, mettiamo la soda caustica nell’acqua, in questo ordine e non viceversa. Versiamo la soluzione limpida nell’olio aromatizzato e utilizziamo il frullatore ad immersione a bassa velocità. Otterremo così una crema densa che trasferiremo in uno stampo tipo quello per plumcake in legno o in plastica. Copriamo con della pellicola e lasciamo riposare sotto una coperta per 24 ore, più altre 24 senza la coperta. Ora il composto si sarà indurito, tagliamolo in saponette e lasciamole stagionare coperte da un canovaccio di cotone. Rigiriamole ogni settimana per evitare che l’olio si depositi solo su un lato.

Quindi, basta con il sapone di Marsiglia che praticamente utilizziamo per ogni cosa. È vero che è molto utile nelle faccende di casa, ma esistono altri composti efficaci. Questo sapone si può usare praticamente per qualsiasi cosa, non solo per lavarsi le mani. Per esempio, possiamo utilizzarlo per rimuovere le macchie ostinate dai teli mare dopo averli igienizzati. Ma se cerchiamo qualcosa di più efficace contro lo sporco incrostato sulle superfici potrebbe non bastare. In quel caso un prodotto ecocompatibile molto utile potrebbe essere il percarbonato di sodio. Molto usato nell’industria dei detersivi, nelle giuste dosi è un portento per sbiancare fughe, ma anche per pulire le persiane.

