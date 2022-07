Profumatissima questa torta fredda al limone con mascarpone e savoiardi e che non ha bisogno della cottura in forno

Il caldo in casa, a volte, può essere davvero debilitante. Anche in cucina può essere difficile permanere, tra il calore dei fornelli. Ma, non per questo, rinunciamo a metterci all’opera. L’ideale, quando fa caldo, è dedicarsi alla preparazione di portate fredde. Ossia di piatti che non hanno bisogno della cottura in forno. Possiamo quindi preparare primi, secondi e anche dolci freddi. Come la torta di cui illustreremo ora la ricetta. Si tratta di una torta al limone cremosa che non ha bisogno della cottura nel forno. Il dolce si prepara con i deliziosi biscotti savoiardi, che vengono bagnati in uno sciroppo al limone. Viene inoltre preparata una crema a base di panna e mascarpone, che rende la torta soffice quasi come fosse una nuvola.

Per preparare questa torta dunque sarà necessaria questa lista di ingredienti:

200 g di biscotti savoiardi;

100 g di acqua;

2 limoni;

400 g di panna per dolci da montare;

200 g di mascarpone;

1 cucchiaio di zucchero bianco.

Per preparare la torta iniziamo a formare lo sciroppo. Riempiamo con 100 g di acqua un pentolino e aggiungiamo un cucchiaio di zucchero. Prendiamo un limone, laviamolo per bene sotto acqua fredda corrente e tagliamolo a metà. Spremiamo il succo delle due metà in una ciotola e teniamo da parte. Preleviamo la scorza con un coltello, tagliamola a pezzettini e gettiamola nel pentolino con l’acqua e lo zucchero. Facciamo bollire sul fornello quindi spegniamo il fuoco. Aggiungiamo ora il succo di limone e lasciamo che il preparato si raffreddi.

Prepariamo ora la crema in una ciotola montando la panna con il mascarpone e mescolando con le fruste. Prendiamo l’altro limone, tagliamolo a metà e spremiamo ognuna nello spremiagrumi. Versiamo il succo nel composto insieme alla scorza grattugiata dell’agrume.

Possiamo ora assemblare la torta. Prendiamo un piatto da portata e posizioniamo qui sopra uno stampo per dolci ad anello. Prendiamo i savoiardi, bagniamoli nello sciroppo al limone e depositiamoli sul fondo, per ricoprire interamente la base. A questo punto prendiamo la crema al limone e ricopriamo i biscotti con una parte di essa. Depositiamo un altro strato di savoiardi inzuppati e ricopriamo con la restante crema. Livelliamo bene con il dorso di un cucchiaio e mettiamo in frigo per 2 ore. Trascorso il tempo preleviamo e togliamo dallo stampo.

Sarà ora pronta e profumatissima questa torta fredda al limone. Potremo guarnirne la sommità con riccioli di panna, zucchero a velo, scorza di limone grattugiata. Oppure con una golosa gelatina di frutta.

