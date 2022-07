Per chi non ha la fortuna di avere la piscina, è la doccia a fare da facente funzione in questo periodo dell’anno. Molti di noi, oltre alla classica doccia che fa da sveglia al mattino, ne fanno almeno altre due, se non addirittura tre. Anche e solo dei brevissimi passaggi nell’acqua fresca, per abbassare la temperatura corporea per scrollarsi di dosso il sudore appiccicaticcio. Entrare e uscire dalla doccia continuamente, comporta però anche il fatto di sporcarla. Facciamo cadere dentro di tutto, dai capelli ai peli, dai residui depositi sul corpo, fino addirittura a sabbia ed erba. Tutto concorre poi, non solo a rischiare di intasare lo scarico, anche a dover igienizzare e pulire il box con più frequenza. Ecco, allora che potremmo utilizzare qualche prodotto alternativo al solito bicarbonato o ai detergenti industriali.

Ogni quanto bisognerebbe pulire il box doccia

Non esiste una legge vera e propria, ma l’esperienza insegna che dovremmo pulire il box doccia almeno un paio di volte alla settimana. Con una precisazione importante però per chi ha il vetro o il cristallo, al posto della plastica. Per evitare infatti che docciaschiuma e shampoo si accumulino sulle pareti, creando dei depositi, non sarebbe male utilizzare una spatolina e rimuoverli dopo ogni doccia. Un piccolo trucco, che eviterebbe poi di impazzire, quelle due volte alla settimana che decidiamo di pulirla del tutto. E, proprio il bicarbonato, di cui parlavamo sopra, ma che non vorremmo usare, sarebbe perfetto anche per questa funzione. Senza dimenticare qualche suggerimento intelligente anche per la pulizia del wc.

Senza bicarbonato basta questa soluzione per igienizzare il box doccia

Considerando che lo sporco che si annida nel box doccia, non è propriamente dell’unto, potremmo semplicemente utilizzare una soluzione con succo di limone e aceto di vino bianco. Due prodotti naturali, che avrebbero il merito di andare anche a rimuovere eventuali depositi di calcare. Come ricordiamo infatti spesso nei nostri articoli, l’acqua della rete idrica italiana è parecchio calcarea. E, attenzione che, se invece facciamo la doccia, e abbiamo attorno ancora l’olio abbronzante, potremmo fare qualche fatica in più per pulire.

Una valida alternativa

Senza bicarbonato basta questa soluzione che abbiamo visto sopra con limone aceto bianco, ma armandoci anche di un attrezzo che usiamo per la macchina. Per evitare infatti che i depositi di sporco si accumulino sui vetri, o comunque sulla plastica del box, possiamo utilizzare il “tergivetro”. Quello strumento così comodo che troviamo spesso al distributore di benzina, pronto per dare una pulita ai vetri dell’auto e guidare con più sicurezza.

