In queste ultime settimane non c’è telegiornale che non parli degli aumenti sconsiderati dei prezzi di luce e gas. E del prezzo della luce ci stiamo accorgendo soprattutto dopo l’utilizzo del climatizzatore estivo. Il prezzo del gas, invece, ci pioverà addosso come un macigno tra pochi giorni quando cominceremo ad accendere il riscaldamento. Tra tutto questo non abbiamo finora considerato il prezzo dell’acqua, che in Italia, non è in assoluto tra quelli più economici. E, proprio un’estate bollente come quella appena trascorsa, ci ha costretti a entrare e uscire dalla doccia per rinfrescarci e allontanare sudore e umidità.

Teoricamente andando incontro all’inverno, faremo molte meno docce, E apprezzeremo invece di più il piacere di un bel bagno caldo, magari al ritorno dal lavoro e a fine giornata. È proprio parlando di docce e bagni, ecco che uno studio americano avrebbe svelato quante docce dovremmo fare al giorno non solo per risparmiare sulla bolletta, ma anche per il nostro fisico.

Quanta acqua consuma ogni italiano al giorno

Uno studio ha finalmente svelato come dovremmo fare la doccia per risparmiare, tenendo anche conto del fattore psicologico. Secondo una recente indagine ogni italiano consumerebbe quasi 200 l di acqua quotidiana. Siamo tra gli europei più spreconi in assoluto, tanto che siamo stati ripresi in maniera ufficiosa proprio dalle commissioni parlamentari europee. Considerando una classica doccia di quattro o cinque minuti, andremo a sprecare tra gli 80 e 90 l d’acqua. Quindi circa un terzo del nostro consumo giornaliero di acqua se ne andrebbe proprio lavandoci con la doccia. Ancora più dispendioso sarebbe un bagno, nella cui vasca potrebbero andarsene dai 130 ai 170 l d’acqua. Statistiche che potrebbero sorprenderci con ulteriori e interessanti esempi.

Uno studio ha finalmente svelato come dovremmo fare la doccia per risparmiare

Secondo quanto riporterebbe un recente studio di una équipe americana, basterebbe una doccia veloce al giorno per lavarci, ma anche rilassarci. Nello specifico, il consiglio degli esperti sarebbe quello di fare una doccia tiepida alla sera prima di coricarci anche per alleviare la tensione muscolare e lo stress accumulato durante la giornata. Una doccia non calda e nemmeno fredda, ma tiepida, fatta qualche minuto prima di dormire, ci consentirebbe un maggiore relax. Allo stesso modo la classica doccia mattiniera per risvegliarci favorirebbe un piccolo shock termico in grado di abbassare repentinamente la temperatura, per poi rialzarla con successo.

Lettura consigliata

Dalle grandi capitali europee ecco l’ultima idea per far sembrare la casa più grande risparmiando tempo e denaro e facendo 1 solo acquisto